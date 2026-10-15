Alpay’a veda mesajları: Sesin ve şarkıların hep bizimle yaşayacak

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Türk pop müziğinin usta ismi Alpay’ın 91 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sanat dünyasından başsağlığı mesajları geldi. Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu, paylaşımlarıyla sanatçıya veda etti.

AJDA PEKKAN: “HUZUR İÇİNDE UYU”

Alpay’ın siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Ajda Pekkan, “Sesin ve şarkıların hep bizimle yaşayacak. Seni sevgi ve saygıyla anıyorum. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Huzur içinde uyu” ifadelerini kullandı.

KENAN DOĞULU BABASIYLA DOSTLUĞUNU HATIRLATTI

Kenan Doğulu, Alpay’ın babası Yurdaer Doğulu’nun yakın dostu olduğunu belirterek çocukluğundan bu yana sanatçının şarkılarıyla büyüdüğünü anlattı. Alpay’ın eserlerinin ve hissettirdiği duyguların nesiller boyunca yaşamaya devam edeceğini vurgulayan Doğulu, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

BORA GENCER: “ALPAY ABİME ALLAH’TAN RAHMET”

Sanatçının vefatını duyuran isimlerden Bora Gencer, “Alpay abime Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim” mesajını paylaştı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN TAZİYE

Kültür ve Turizm Bakanlığı da Alpay’ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sanatçının unutulmaz şarkıları ve kendine özgü yorumuyla bıraktığı ize dikkat çekilen açıklamada, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilendi.

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