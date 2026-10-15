İstanbul'da dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

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İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi’nde etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken, araç ve yaya ulaşımında aksamalar yaşandı. Cadde üzerindeki çok sayıda iş yeri de su baskınlarından etkilendi.

VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Yağışın ardından bölgede bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Duraklarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, bazı kişiler iş makineleri ve traktörler yardımıyla bulundukları noktalardan çıkarıldı.

SELİN YOL AÇTIĞI HASAR SABAH ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü yoğun çalışmaların ardından sabahın erken saatlerinde bölgede biriken suların tahliyesiyle su baskınlarının etkisi azaldı. Çalışmalar devam ederken günün aydınlanmasıyla selin yol açtığı hasar da gözler önüne serildi. Ayazağa Mahallesi’nde sel sularına kapılarak sürüklenen, ağır ve orta derecede hasar alan araçlar görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı