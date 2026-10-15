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İstanbul'da dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

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İstanbul'da dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
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İstanbul'da en çok yağış alan ilçelerden Sarıyer Ayazağa’da etkili olan şiddetli yağışın ardından cadde üzerindeki iş yerlerini su basarken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölgede selin yol açtığı hasarın boyutu günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi’nde etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken, araç ve yaya ulaşımında aksamalar yaşandı. Cadde üzerindeki çok sayıda iş yeri de su baskınlarından etkilendi. 

VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Yağışın ardından bölgede bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Duraklarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, bazı kişiler iş makineleri ve traktörler yardımıyla bulundukları noktalardan çıkarıldı.

SELİN YOL AÇTIĞI HASAR SABAH ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü yoğun çalışmaların ardından sabahın erken saatlerinde bölgede biriken suların tahliyesiyle su baskınlarının etkisi azaldı. Çalışmalar devam ederken günün aydınlanmasıyla selin yol açtığı hasar da gözler önüne serildi. Ayazağa Mahallesi’nde sel sularına kapılarak sürüklenen, ağır ve orta derecede hasar alan araçlar görüntülendi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Doğan:

Heryerde mazgallar tıkalı alt yapı yetersiz ensonda böyle oldu vatandaş kendi imkanları ıle elınden geldiğince mazgalları açmaya çalıştı ekipler de uğraştı ama olmadı alt yapı sorunu felaketi getirdi hani herşey çok güzel olacakdı ?

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