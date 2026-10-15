Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

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İstanbul gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle kabus dolu saatler geçirdi. Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde derelerin taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde can kayıpları, su baskınları ve ağır maddi hasarlar yaşandı. Gece boyunca yaşanan dehşetin boyutu ise havanın aydınlanmasıyla gözler önüne serildi.

İŞ MAKİNELERİ VE TRAKTÖRLERLE KURTARILDILAR

Ayazağa’da aniden bastıran yağış nedeniyle caddeler adeta nehre döndü, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yollarda ve duraklarda mahsur kalan vatandaşların imdadına iş makineleri ile traktörler yetişti. Ekiplerin geceleğin başlattığı tahliye çalışmaları sabah saatlerine kadar sürerken, suların çekilmesiyle mahallenin savaş alanına döndüğü görüldü.

50'DEN FAZLA ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ormanlık alandan gelen aşırı suyun dere yatağını taşırması sonucu caddede park halinde bulunan ve seyreden onlarca araç sel sularına kapıldı. Sürüklenerek üst üste yığılan, ters dönen ve kullanılamaz hale gelen araçlar havadan görüntülendi.

İşte dehşete düşüren fotoğraf kareleri;

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