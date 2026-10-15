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Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

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Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
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İstanbul Sarıyer'de şiddetli sağanağın ardından meydana gelen sel felaketinde 50'den fazla araç sürüklenerek üst üste yığılırken, ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte acil yardım çağrısında bulundu.

  • İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde derelerin taşması sonucu sel felaketi meydana geldi.
  • Selde can kayıpları, su baskınları ve ağır maddi hasarlar oluştu; 50'den fazla araç kullanılamaz hale geldi.
  • Yollarda ve duraklarda mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ve traktörlerle kurtarıldı.

İstanbul gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle kabus dolu saatler geçirdi. Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde derelerin taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde can kayıpları, su baskınları ve ağır maddi hasarlar yaşandı. Gece boyunca yaşanan dehşetin boyutu ise havanın aydınlanmasıyla gözler önüne serildi. 

 İŞ MAKİNELERİ VE TRAKTÖRLERLE KURTARILDILAR

Ayazağa’da aniden bastıran yağış nedeniyle caddeler adeta nehre döndü, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yollarda ve duraklarda mahsur kalan vatandaşların imdadına iş makineleri ile traktörler yetişti. Ekiplerin geceleğin başlattığı tahliye çalışmaları sabah saatlerine kadar sürerken, suların çekilmesiyle mahallenin savaş alanına döndüğü görüldü. 

 50'DEN FAZLA ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ormanlık alandan gelen aşırı suyun dere yatağını taşırması sonucu caddede park halinde bulunan ve seyreden onlarca araç sel sularına kapıldı. Sürüklenerek üst üste yığılan, ters dönen ve kullanılamaz hale gelen araçlar havadan görüntülendi. 

İşte dehşete düşüren fotoğraf kareleri; 

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYüksel Ata:

Tek sorunumuz Köpeklerdi toplanınca güllük gülistanlık olmuş , o Canların ahı yakacak bu Ülkeyi...

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Haber Yorumlarıv6bw9dw46m:

silkeleyin belediyeleri

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Haber YorumlarıM. Gül:

sel aslında berekettir... alüvyonlu toprakların dağlardan ovalara inmesidir... ama bizim siyasilerin saçma sapan rant ve koltuk kavgaları sebebiyle bilmi ve ilmi kullanmayı unutmalarından kaynaklanan felaket ile adlandırılan doğa olayını yaşıyoruz aslında....

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