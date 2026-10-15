Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Sarıyer'de şiddetli sağanağın ardından meydana gelen sel felaketinde 50'den fazla araç sürüklenerek üst üste yığılırken, ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte acil yardım çağrısında bulundu.
- İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde derelerin taşması sonucu sel felaketi meydana geldi.
- Selde can kayıpları, su baskınları ve ağır maddi hasarlar oluştu; 50'den fazla araç kullanılamaz hale geldi.
- Yollarda ve duraklarda mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ve traktörlerle kurtarıldı.
İstanbul gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle kabus dolu saatler geçirdi. Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde derelerin taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde can kayıpları, su baskınları ve ağır maddi hasarlar yaşandı. Gece boyunca yaşanan dehşetin boyutu ise havanın aydınlanmasıyla gözler önüne serildi.
İŞ MAKİNELERİ VE TRAKTÖRLERLE KURTARILDILAR
Ayazağa’da aniden bastıran yağış nedeniyle caddeler adeta nehre döndü, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yollarda ve duraklarda mahsur kalan vatandaşların imdadına iş makineleri ile traktörler yetişti. Ekiplerin geceleğin başlattığı tahliye çalışmaları sabah saatlerine kadar sürerken, suların çekilmesiyle mahallenin savaş alanına döndüğü görüldü.
50'DEN FAZLA ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Ormanlık alandan gelen aşırı suyun dere yatağını taşırması sonucu caddede park halinde bulunan ve seyreden onlarca araç sel sularına kapıldı. Sürüklenerek üst üste yığılan, ters dönen ve kullanılamaz hale gelen araçlar havadan görüntülendi.