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PSG, Manchester City'i sahaya çıktığına pişman etti

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PSG, Manchester City'i sahaya çıktığına pişman etti
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında PSG, Manchester City'i 4-2 mağlup etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Manchester City ile PSG karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSG, 4-2 kazandı.

FİŞİ İLK YARIDA ÇEKTİLER

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Desire Doue, 15. dakikada Ousmane Dembele, 32. dakikada Vitinha ve 62. dakikada Akliouche kaydetti. Manchester City'nin golleri 53 ve 75. dakikada Erling Haaland'dan geldi. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2'DE 2 

Bu sonuçla birlikte PSG, Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 2 ile başlayarak 6 puana yükseldi. Manchester City ise 3 puanda kaldı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında PSG, sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Manchester City, kendi evinde AEK'yi ağırlayacak. 

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