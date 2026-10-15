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Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı

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Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan askeri operasyonun zamanlamasının basına sızdırılması nedeniyle saldırıyı iki gün ertelemek zorunda kaldıklarını öne sürdü. B-2 bombardıman uçaklarının kalkış ve hedefe varış saatlerinin basına sızdırıldığını iddia eden Trump, "Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı. Eskiden sızıntı yapanları vururduk" sözleriyle tepki gösterdi. Sızıntıyı yapanların ömür boyu hapis cezasına çarptırılması gerektiğini de savundu.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan askeri saldırının zamanlamasına ilişkin bilgilerin basına sızdırıldığını ileri sürdü.
  • Trump, B-2 bombardıman uçaklarının Missouri'den saat 12.07'de havalanacağı bilgisinin ve hedefe varış saatinin CNN ve New York Times'ta yer aldığını iddia etti.
  • Trump, sızıntı nedeniyle operasyonun iptal edildiğini ve saldırının iki gün sonra gerçekleştirildiğini söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan askeri saldırının zamanlamasına ilişkin bilgilerin basına sızdırıldığını ileri sürdü.

Söz konusu sızıntının operasyon planlarını etkilediğini savunan Trump, saldırının bu nedenle iki gün ertelenmek zorunda kaldığını belirtti.

"BU BİLGİLERİ SIZDIRANLAR VURULMALI"

Gizli askeri bilgilerin basına aktarılmasına sert sözlerle tepki gösteren Trump, "Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı. Eskiden sızıntı yapanları vururduk" dedi.

Trump'ın açıklamaları, askeri operasyonlara ilişkin gizli bilgilerin güvenliği ve basına yapılan sızıntılar konusunu yeniden gündeme taşıdı.

B-2 UÇAKLARININ KALKIŞ SAATİNİN SIZDIRILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Arizona'da düzenlenen seçim mitinginde konuşan Trump, B-2 bombardıman uçaklarının Missouri'den saat 12.07'de havalanacağı bilgisinin ve hedefe varış saatinin basına sızdırıldığını iddia etti.

Söz konusu bilgilerin CNN ve New York Times'ta yer aldığını söyleyen Trump, İran'ın saldırıdan önceden haberdar olduğunu savundu. Bunun üzerine o günkü operasyonu iptal ettiklerini ve saldırıyı iki gün sonra gerçekleştirdiklerini anlattı.

"ÖMÜR BOYU HAPİSTE KALMALILAR"

Sızıntıyı gerçekleştiren kişilerin ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini savunan Trump, bu kişilerin ömür boyu hapis cezasına çarptırılması gerektiğini de söyledi.

Gizli bilgilerin paylaşılmasının Amerikan askerlerinin güvenliğini tehlikeye attığını belirten Trump, sızıntıyı yapanları sert sözlerle hedef aldı.

Trump'ın sözünü ettiği operasyonun Haziran 2025'te İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Ancak sızıntı nedeniyle askeri harekatın ertelendiği iddiası bağımsız olarak doğrulanmış değil

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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