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Ünlü oyuncu Charlie Cox’tan “Bir Başkadır”a övgü: Oyunculuklar muhteşemdi

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Ünlü oyuncu Charlie Cox’tan “Bir Başkadır”a övgü: Oyunculuklar muhteşemdi
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Daredevil’in yıldızı Charlie Cox, kendisinden dizi tavsiyesi istendiğinde Türk yapımı “Bir Başkadır”ı önerdi. Ünlü oyuncu, “Çok güzel çekilmişti. Oyunculuklar da muhteşemdi” sözleriyle diziye övgü yağdırdı.

Daredevil dizisinin yıldızı Charlie Cox, kendisinden dizi tavsiyesi istendiğinde Türk yapımı “Bir Başkadır”ı önerdi. Ünlü oyuncu, dizinin oyunculuklarından ve hikayesinden övgüyle söz etti.

Daredevil dizisinde Matt Murdock karakterini canlandıran Charlie Cox, bir söyleşide kendisine yöneltilen dizi önerisi sorusuna “Bir Başkadır” yanıtını verdi.

“HİÇ BEKLEMEDİĞİNİZ YERLERE GİDİYOR”

Berkun Oya imzalı yapımı beğendiğini anlatan Cox, “Bir Türk dizisi. Çok güzel çekilmişti. Oyunculuklar da muhteşemdi” dedi. Dizinin hayatın içinden gelen hikayesini öven oyuncu, anlatının beklenmedik yönlere ilerlemesine dikkat çekti.

Netflix’te yayımlanan “Bir Başkadır”, farklı hayatlar süren insanların İstanbul’da kesişen yollarını konu alıyor. Dizinin kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Tülin Özen ve Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor.

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