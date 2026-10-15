82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor

82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, 82. dakikasını 3-1 geride geçtiği Roma deplasmanında inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Son dakikalarda bulduğu 3 golle sahadan 4-3 galip ayrılan İspanyol devinde Arda Güler, yaptığı 2 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.
- UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Real Madrid, Roma deplasmanında 82. dakikada 3-1 gerideyken 7 dakikada attığı 3 golle maçı 4-3 kazandı.
- Arda Güler, Real Madrid'in son dakikalarda bulduğu üç golün ikisinde asist yaparak galibiyette belirleyici rol oynadı.
- Real Madrid bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti; ilk hafta Fenerbahçe ile berabere kalan Roma ise ikinci maçından puansız ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, Roma deplasmanında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmanın 82. dakikasına 3-1 geride giren İspanyol devi, yalnızca 7 dakikada bulduğu 3 golle mücadeleyi 4-3 kazanmayı başardı. Milli futbolcumuz Arda Güler ise yaptığı 2 asistle tarihi galibiyette başrol oynadı.
ROMA 3-1 ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan Roma, 19. dakikada Marten de Roon'un golüyle öne geçti. Real Madrid, 24. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Roma'nın Hollandalı yıldızı Donyell Malen sahneye çıktı. Malen, 50 ve 57. dakikalarda attığı gollerle takımını 3-1 öne geçirdi.
REAL MADRID 7 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ
Maçın son bölümüne iki farklı geride giren Real Madrid, 83. dakikada Espi'nin golüyle farkı bire indirdi. 85. dakikada Arda Güler'in asistinde Endrick ağları havalandırdı ve skoru 3-3'e getirdi. Karşılaşmanın 90. dakikasında ise bir kez daha Arda Güler sahneye çıktı. Milli yıldızın asistinde Antonio Rüdiger topu ağlara göndererek Real Madrid'e 4-3'lük galibiyeti getirdi.
ARDA GÜLER GERİ DÖNÜŞE DAMGA VURDU
Real Madrid'in son dakikalarda bulduğu üç golün ikisinde asist yapan Arda Güler, tarihi geri dönüşün en önemli isimlerinden biri oldu. Milli futbolcu, Endrick ve Rüdiger'in gollerini hazırlayarak takımının galibiyetinde belirleyici rol oynadı.
REAL MADRID 6 PUANA ULAŞTI
Bu sonuçla Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. İlk hafta Fenerbahçe ile berabere kalan Roma ise ikinci maçından puansız ayrıldı.
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