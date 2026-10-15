82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, Roma deplasmanında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmanın 82. dakikasına 3-1 geride giren İspanyol devi, yalnızca 7 dakikada bulduğu 3 golle mücadeleyi 4-3 kazanmayı başardı. Milli futbolcumuz Arda Güler ise yaptığı 2 asistle tarihi galibiyette başrol oynadı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Roma, 19. dakikada Marten de Roon'un golüyle öne geçti. Real Madrid, 24. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Roma'nın Hollandalı yıldızı Donyell Malen sahneye çıktı. Malen, 50 ve 57. dakikalarda attığı gollerle takımını 3-1 öne geçirdi.

REAL MADRID 7 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ

Maçın son bölümüne iki farklı geride giren Real Madrid, 83. dakikada Espi'nin golüyle farkı bire indirdi. 85. dakikada Arda Güler'in asistinde Endrick ağları havalandırdı ve skoru 3-3'e getirdi. Karşılaşmanın 90. dakikasında ise bir kez daha Arda Güler sahneye çıktı. Milli yıldızın asistinde Antonio Rüdiger topu ağlara göndererek Real Madrid'e 4-3'lük galibiyeti getirdi.

ARDA GÜLER GERİ DÖNÜŞE DAMGA VURDU

Real Madrid'in son dakikalarda bulduğu üç golün ikisinde asist yapan Arda Güler, tarihi geri dönüşün en önemli isimlerinden biri oldu. Milli futbolcu, Endrick ve Rüdiger'in gollerini hazırlayarak takımının galibiyetinde belirleyici rol oynadı.