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Sel felaketine ilişkin bilançoyu paylaşan Vali Gül'den önemli uyarı

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Sel felaketine ilişkin bilançoyu paylaşan Vali Gül'den önemli uyarı Haber Videosunu İzle
Sel felaketine ilişkin bilançoyu paylaşan Vali Gül'den önemli uyarı
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İstanbul Valisi Davut Gül, kentte 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde 84 yılın yağış rekorunun kırıldığını açıklayarak vatandaşlara "1-2 gün gerekmedikçe dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.

  • İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını açıkladı.
  • İstanbul'da 84 yılın en büyük yağışı kaydedildi.
  • İstanbul'da okullar bir gün daha tatil edildi ve kamu görevlilerine verilen idari izinler uzatıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan ve büyük hasara yol açan sel felaketine ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı. Yağışın boyutunu rakamlarla gözler önüne seren Vali Gül, yaşanan afette 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

"84 YILIN REKOR YAĞIŞI KAYDEDİLDİ"

Kentte meydana gelen su baskınları ve taşkınların ardından yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Vali Davut Gül, İstanbul'un tarihi bir doğal afetle karşı karşıya kaldığını belirtti. Meteorolojik verilere dikkat çeken Gül, "İstanbul olarak 84 yılın en büyük yağışını aldık. Ne yazık ki sel felaketinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız yaralandı" ifadelerini kullandı.

"ZORUNLUK OLMADIKÇA..."

Hava şartlarının ve saha temizleme çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Vali Gül, tüm İstanbullulara hayati bir çağrıda bulundu. Tehlikenin henüz tamamen geçmediğini vurgulayan Gül, "Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın 1-2 gün boyunca dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz" diyerek uyarısını yineledi.

Vali Gül'ün açıklamalarından satırbaşları; 

"Bize ulaşan çok büyük bir sorun olmamakla birlikte çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da evde istirahat edecekler. Bizler de cuma, cumartesi ve pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görülebilecek duruma getirmiş olacağız. 

Aynı şekilde diğer kamu görevlileriyle ilgili açıkladığımız idari izinler yarın da devam edecek. Üniversitelerimizle ilgili tatil olup olmamasına, bugün olduğu gibi, üniversitelerimizin kendi yönetimleri karar verecekler. Kendi ihtiyaçlarına ve durumlarına bakarak bugün tatil kararı alıyorlarsa yarın da tatil edecekler. Bizim temennimiz tatil olması. 

Sebebi şu. Yaklaşık 2-3 gün daha yağışlar devam edecek. Toprak belli bir doygunluğa ulaştı. Dolayısıyla 100 binde 1 bile olsa, 1 milyonda 1 bile olsa herhangi bir yolun çökmesi, binanın çökmesi ve buna benzer bir sıkıntıyla karşılaşmamamız ya da karşılaştığımızda zarar görmememiz için zorunlu olmadıkça önümüzdeki 1-2 gün içerisinde dışarı çıkılmamasını, dinlenilmesini tavsiye ediyoruz."

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıYüksel Ata:

Vali bey Köpeklerle uğraşacağına Şehrin bir sürü sorunu var onlarla ilgilenseydin keşke..

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Haber YorumlarıH.Yakar:

belediye ne iş yapar köpekci? alt yapı yetersiz onu konuş.

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Haber YorumlarıENDER DENİZ:

H.Yakar altyapı sizdeyken niye yapmadınız 15 yıldır

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yanıt6
Haber Yorumlarımustafa sagdic:

aman sayin Valim sarayinizdan cikmayin dikkat edin. size birsey olmasin. biz hallederiz disariyi

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme10
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Haber Yorumları128547Ab&:

mustafa sagdic tatil babanada iyi yakışıyormuş ha içerde imana gelmiş imanın şartlarıni öğrenmiş harbiden yaprağım mustafa tatil babana çok yakışıyor

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Haber Yorumları128547Ab&:

Yüksel Git baban Eko ya de bakalım tatil ona çok yakışıyormus

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarıv6bw9dw46m:

sende ülkede darbe olurken bodrumdan çıkana git de

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