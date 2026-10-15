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Nazan Öncel: Bütün yollar sele teslim, mahsur kaldık

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Nazan Öncel: Bütün yollar sele teslim, mahsur kaldık Haber Videosunu İzle
Nazan Öncel: Bütün yollar sele teslim, mahsur kaldık
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İstanbul’u vuran sağanağın ardından paylaşım yapan Nazan Öncel, yüzlerce kişiyle mahsur kaldığını belirterek, “AFAD da geldi ama sele teslim olan bütün yollar kapalı, felaket bir durum" ifadelerini kullandı.

Dün İstanbul’u vuran sağanak, birçok noktada sele ve su baskınlarına neden oldu. Yolların suyla kaplandığı kentte yaşananları paylaşan Nazan Öncel, bir okulda çocukların mahsur kaldığını belirterek ailelerin panik içinde olduğunu söyledi.

“AFAD GELDİ AMA BÜTÜN YOLLAR KAPALI”

Sosyal medya hesabından bölgedeki durumu aktaran Öncel’in paylaştığı görüntülerde, arkasındaki itfaiye aracı ve suyla kaplanan yol dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı paylaşımına, “Şurda bir okul var, çocuklar mahsur kaldı, aileler panik halinde. AFAD da geldi ama sele teslim olan bütün yollar kapalı” notunu düştü.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCasper:

Çokta umurunda hiç birşey olmaz

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Haber YorumlarıMurat Vural:

İşte CHP li belediye zihniyeti budur .

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