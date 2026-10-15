Nazan Öncel: Bütün yollar sele teslim, mahsur kaldık

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Dün İstanbul’u vuran sağanak, birçok noktada sele ve su baskınlarına neden oldu. Yolların suyla kaplandığı kentte yaşananları paylaşan Nazan Öncel, bir okulda çocukların mahsur kaldığını belirterek ailelerin panik içinde olduğunu söyledi.

“AFAD GELDİ AMA BÜTÜN YOLLAR KAPALI”

Sosyal medya hesabından bölgedeki durumu aktaran Öncel’in paylaştığı görüntülerde, arkasındaki itfaiye aracı ve suyla kaplanan yol dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı paylaşımına, “Şurda bir okul var, çocuklar mahsur kaldı, aileler panik halinde. AFAD da geldi ama sele teslim olan bütün yollar kapalı” notunu düştü.

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