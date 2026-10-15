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Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü

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Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü Haber Videosunu İzle
Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü
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Yalova'da fırtına ve sağanak esnasında olası bir su baskınını önlemek isteyen yaşlı kadın, belediye ekiplerini beklemeden elindeki bastonuyla tıkalı mazgalları tek tek açarak yağmur sularının tahliye edilmesini sağladı.

Yalova’da etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış ve fırtına sırasında sokakların sular altında kalmasını engellemek isteyen yaşlı bir kadının davranışı takdir topladı. Belediye ekiplerinin gelmesini beklemeden harekete geçen kadın, olası bir su baskınının önüne geçmek için adeta bir görevli gibi mücadele etti.

BASTONUNUN UCUYLA TIKANAN KANALLARI AÇTI

Soğuk havaya ve şiddetli yağışa aldırış etmeden sokağa inen kadın, elindeki bastonun ucuyla mazgalları tıkayan kurumuş yaprakları ve çöpleri tek tek temizledi. Tıkanıklıkların giderilmesiyle birlikte kaldırım kenarlarında biriken yağmur suları hızla kanallara akmaya başladı.

ÇEVREDEKİLERİN TAKDİRİNİ TOPLADI

Yaşına rağmen sergilediği bu duyarlılıkla çevredeki vatandaşların takdirini kazanan kadının o anları, binalardan cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıEmin Baba:

Laikler nerdesiniz la bak müslüman ablamizi örnek alın

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme12
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Haber Yorumlarıfightofgod29:

O da laik merak etme başı kapalı ise laik düzende yaşadığı için kapalı için müsterih kalsın

yanıt7
yanıt15
Haber Yorumlarımehmet baş:

İnsanların böyle kötü bir gününde bile nasıl siyaset yapabiliyorsun,sende hiçmi vicdan merhamet yok acaba? Yaşanan böyle kötü bir AFAD'da bile yardım etmek yerine, geçmiş olsun demek yerine niye bir insan bundan faydalanmaya çalışır anlamıyorum.Ülke olarak geçmiş olsun, Allah yardımcımız olsun, yüce Rabbim beterinden korusun.

yanıt13
yanıt4
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Emin hasta misin, boyle felaket bir gunde nasil siyaset yapabilirsin...ayiptir gunahtir...Ablamiz sag olsun var olsun, duyarli vatandas

yanıt4
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Haber YorumlarıÇengelköylü:

Kim kimi örnek alacak insanların içinde olacak içtikleri su petlerini aracının camından atan aracında içtiği siğara izmaritini dışarı atan cafelerde aldığı kahveyi aracında içip boş kabı camdan dışarı atanlar bitmedikçe bu mazgallar tıkanır

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Haber YorumlarıYUSUF ÖZTÜRK:

Alın size belediye de çalışacak gerçek liyalatli personel, torpilli işe aldıklarınızın çalışmalarını görüyoruz.

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Haber YorumlarıTUĞBA ÖZYILMAZ:

helal olsun teyze sana

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Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

Bu ülkenin vatandaşları AFAD olunca devletine böyle yardım eder darbe olunca tankların önüne yatar Savaş olunca cephelere ninelerimiz cephane taşır bunlar Bu ülkenin öz evlatlarıdır, öz evlatları olmayan hainler polis arabalarını yakar kamu binalarının camını kırar 15 temmuz'da olduğu gibi gece yarısı camilerden ezan sela okunurken okuyan imamı tartaklar, bunlar gerçek Müslüman Bu ülkenin sahipleri, laik demek dinsizdik demek sapma samanı karıştırmayın. Tebrikler bu teyzeme...

yanıt1
yanıt1

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