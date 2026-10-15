Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü

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Yalova’da etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış ve fırtına sırasında sokakların sular altında kalmasını engellemek isteyen yaşlı bir kadının davranışı takdir topladı. Belediye ekiplerinin gelmesini beklemeden harekete geçen kadın, olası bir su baskınının önüne geçmek için adeta bir görevli gibi mücadele etti.

BASTONUNUN UCUYLA TIKANAN KANALLARI AÇTI

Soğuk havaya ve şiddetli yağışa aldırış etmeden sokağa inen kadın, elindeki bastonun ucuyla mazgalları tıkayan kurumuş yaprakları ve çöpleri tek tek temizledi. Tıkanıklıkların giderilmesiyle birlikte kaldırım kenarlarında biriken yağmur suları hızla kanallara akmaya başladı.

ÇEVREDEKİLERİN TAKDİRİNİ TOPLADI

Yaşına rağmen sergilediği bu duyarlılıkla çevredeki vatandaşların takdirini kazanan kadının o anları, binalardan cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: Haberler.com