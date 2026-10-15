Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi

Sağanak yağış İstanbul’da hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi’nde etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden olurken otoparklar ve yollar göle döndü.

TAHRİBAT ÇOK BÜYÜK

Selin ardından oluşan tahribatın boyutu dron kamerasıyla gözler önüne serildi. Kaydedilen görüntülerde, sel sularına kapılan araçların sürüklenerek üst üste yığıldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

50-55 ARAÇ TERS DÖNDÜ

Annesinin ve babasının evde mahsur kaldığını söyleyen Fatih Kılıç, "Ormandan gelen su çok fazla, aşırı yağıştan dolayı dere yatağı yükü kaldırmadı. Sokakta ne var ne yok hepsini götürdü. 50-55 araç ters dönmüş durumda. Bir tane yetkili yok. Evlerde mahsur kalanlar var. Hiçbir çalışma yok" dedi.

"BİR YETKİLİ GÖREMİYORUZ"

Tugay Kömürcü adlı vatandaş da, "Mağduruz elektriğimiz yok çocuklarımız var soğuktayız şu an. Bir şekilde buranın acilen çözülmesi gerek. Buradaki insanlar hep mağdur. Aracım çok şükür hasar görmedi. Arkadaşlarımın, komşularımın araçları hep hasar gördü. Bir yetkili göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KÖTÜ DURUMDAYIZ"

Aracının borcunun bitmediğini ifade eden Nazan Kazdağ, "Bizim de arabamız var burada battı. Borcu da bitmedi. Hiçbir yararını göremeden afete uğradık. Gelen giden kimse de yok. Çok kötü durumdayız. Özellikle de belediyenin gelmesi gerek" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı