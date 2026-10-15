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Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi

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Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi Haber Videosunu İzle
Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi
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İstanbul Sarıyer'de şiddetli yağışın yol açtığı hasar havadan görüntülendi. Görüntülerde, sel sularına kapılan araçların sürüklenerek üst üste yığıldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Mağdur olduklarını ifade eden Tugay Kömürcü, "Mağduruz elektriğimiz yok çocuklarımız var soğuktayız şu an. Bir şekilde buranın acilen çözülmesi gerek" dedi.

  • İstanbul Sarıyer'e bağlı Ayazağa Mahallesi'nde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu; otoparklar ve yollar göle döndü.
  • Sel sularına kapılan araçlar sürüklenerek üst üste yığıldı ve kullanılamaz hale geldi; yaklaşık 50-55 araç ters döndü.
  • Bölgede elektrik kesintisi yaşanıyor ve evlerde mahsur kalanlar bulunuyor.

Sağanak yağış İstanbul’da hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi’nde etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden olurken otoparklar ve yollar göle döndü. 

TAHRİBAT ÇOK BÜYÜK

Selin ardından oluşan tahribatın boyutu dron kamerasıyla gözler önüne serildi. Kaydedilen görüntülerde, sel sularına kapılan araçların sürüklenerek üst üste yığıldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

50-55 ARAÇ TERS DÖNDÜ

Annesinin ve babasının evde mahsur kaldığını söyleyen Fatih Kılıç, "Ormandan gelen su çok fazla, aşırı yağıştan dolayı dere yatağı yükü kaldırmadı. Sokakta ne var ne yok hepsini götürdü. 50-55 araç ters dönmüş durumda. Bir tane yetkili yok. Evlerde mahsur kalanlar var. Hiçbir çalışma yok" dedi.

"BİR YETKİLİ GÖREMİYORUZ"

Tugay Kömürcü adlı vatandaş da, "Mağduruz elektriğimiz yok çocuklarımız var soğuktayız şu an. Bir şekilde buranın acilen çözülmesi gerek. Buradaki insanlar hep mağdur. Aracım çok şükür hasar görmedi. Arkadaşlarımın, komşularımın araçları hep hasar gördü. Bir yetkili göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KÖTÜ DURUMDAYIZ"

Aracının borcunun bitmediğini ifade eden Nazan Kazdağ, "Bizim de arabamız var burada battı. Borcu da bitmedi. Hiçbir yararını göremeden afete uğradık. Gelen giden kimse de yok. Çok kötü durumdayız. Özellikle de belediyenin gelmesi gerek" dedi. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

dua edin 1 tek siz değilsiniz herkese yetişmek zor bazen herkes bireysel devlet olmak zorunda

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Haber YorumlarıErkan Güven:

Allah yardımcınız olsun

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Haber YorumlarıAli Başuşagı:

dünya malı malında övününürsün ama hiç bir şeyin kalmaz

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

kendileri muhafazalı konforlu her türlü tehlikeden uzak yerlerde yaşayan idareci yönetici mütahhit ne derseniz deyin bunların uyanıklılıkla hesapsızca sel yataklarına yaptıkları,yaptırdıkları yerleşim yerleri yüzünden insanlar mağdur oldu

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