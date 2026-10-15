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Sarıyer Ayazağa'da sağanakta mahsur kalan 200'den fazla çalışan kamyonla kurtarıldı

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Sarıyer Ayazağa'da sağanakta mahsur kalan 200'den fazla çalışan kamyonla kurtarıldı
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Sarıyer Ayazağa'da sağanak sonrası suyla kaplanan Kemerburgaz Caddesi'ndeki şirketlerde mahsur kalan 200'ü aşkın çalışan kamyon ve minibüslerle kurtarıldı. Ekipler suyu tahliye edemeyince SAK, AKUT, AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sarıyer Ayazağa'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle şirketlerinde mahsur kalan 200'ün üzerinde çalışan kamyonlarla kurtarıldı.

Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Kemerburgaz Caddesi, etkili olan şiddetli sağanağın ardından suyla kaplandı. Cadde üzerinde bulunan şirketlerde gece mesaisine kalan yaklaşık 200 çalışan, iş yerlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik ve belediye işçileri sevk edildi. Ekiplerin suyu tahliye çalışmaları sonuç vermeyince kamyon, minibüs gibi yüksek araçlarla bölgeye ulaşıldı. Kurtarma çalışmaları süresince de mahsur kalanlarla iletişim kuruldu. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda mahsur kalan 200 kişi tahliye edildi. Yağmur sularıyla kapanan Kemerburgaz Caddesi'nde ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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