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Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6 golle kaybetti

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Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6 golle kaybetti
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 kaybetti. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nde 1 puanda kaldı.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Villa Park'ta oynanan maçta Aston Villa, Fenerbahçe'yi 6-0 yendi.
  • Aston Villa'nın golleri 12. dakikada Manzambi, 31. ve 39. dakikalarda Jackson, 67. dakikada penaltıdan Barkley, 71. dakikada Barkley ve 90. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.
  • Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 1 puanda kalırken Aston Villa 6 puana yükseldi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Aston Villa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi Aston Villa, 6-0 kazandı.

ASTON VILLA MAÇA GOLLE BAŞLADI

12. dakikada Aston Villa öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe atışında ön direkte Guendouzi'nin iyi uzaklaştıramadığı top, penaltı noktası civarındaki Manzambi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra şutunda Skriniar'a çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu.

JACKSON İLE FARK 2'YE ÇIKTI

31. dakikada Aston Villa ikinci golü buldu. Orta alanda Muric ile İsmail Yüksek'in hatasında araya giren ve topu kazanan Kamara, meşin yuvarlağı ceza yayı sağ çaprazındaki Jackson'a aktardı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda, top ağlara gitti.

OĞUZ'UN ŞUTU ÜST DİREKTEN DÖNDÜ

34. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin pasında soldan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın şutunda, top üst direkten auta çıktı.

İNGİLTERE'DE FARK AÇILDI

39. dakikada Aston Villa farkı 3'e çıkardı. Orta alandaki İsmail Yüksek'in top kaybında Jackson, ceza sahasının sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluştu. Bu futbolcu, uzak direğe doğru yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi.

ASTON VILLA'DAN DÖRDÜNCÜ GOL

İsmail Yüksek'in Manzambi'ye yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Mücadelenin 67. dakikasında penaltıda topun başına gelen Barkley, top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. 

SKOR 5-0 OLDU

Karşılaşmanın 71. dakikasında skor 5-0 oldu. Barkley'in ceza sahası dışından çektiği şut Bartuğ Elmaz'a da çarparak filelere gitti. 

90. DAKİKADA ALTINCI GOL GELDİ

Mücadelenin 90. dakikasında skor 6-0 oldu. Sağ kanattan ceza sahası içine ortada arka direkte bomboş durumdaki Tammy Abraham, topu ağlara yolladı. 

FENERBAHÇE PUANSIZ DÖNDÜ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Aston Villa kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Devler Ligi'nde 1 puanda kaldı. Aston Villa ise 6 puana yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek. Aston Villa, sahasında Viking'i ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarınecmiolke69:

bunlara küfür bile edilmez

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Haber Yorumlarıtuncay doğancı:

reziller aldığınız paraya yazık aramızda 11 çıkarsak sizden iyi oynarız :)

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Haber Yorumlarıİhsan Kıraç:

utansınlar

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Haber YorumlarıMahmut Deniz:

Bu kadar kötü oynamak hiç iyi olmadı

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Türk takımları olarak iki günde on gol yedik çok başarılıyız

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