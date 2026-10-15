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Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Dünya devini devirdiler

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Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Dünya devini devirdiler
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, Alman devi Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup ederek gecenin sürprizine imza attı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 52. dakikada Fredrik Sjovold kaydetti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup etti. Aspmyra Stadı'nda oynanan karşılaşmada Alman devini deviren ev sahibi ekip, turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

DORTMUND'A SOĞUK DUŞ

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. İkinci yarıya daha etkili başlayan Bodo/Glimt, 52. dakikada Fredrik Sjovold'un attığı golle 1-0 öne geçti.

ALMAN DEVİ GERİ DÖNEMEDİ

Yediği golün ardından beraberlik için yüklenen Borussia Dortmund, aradığı golü bulamadı. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Norveç temsilcisi sahadan 1-0 galip ayrıldı.

DORTMUND 3 PUANDA KALDI

Bu sonuçla Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Borussia Dortmund ise ikinci haftayı puansız kapatarak 3 puanda kaldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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