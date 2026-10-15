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Fenerbahçe'de 6 farklı mağlubiyete rağmen alkışlar Oğuz Aydın'a

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Fenerbahçe'de 6 farklı mağlubiyete rağmen alkışlar Oğuz Aydın'a
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 6-0 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Oğuz Aydın, gösterdiği performansla alkış alan tek isim oldu. Milli oyuncu, maç sonunda da stadyumdaki Fenerbahçe taraftarı tarafından özel olarak tebrik edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu İngiltere deplasmanında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi ekibin üstün oyununa karşılık vermekte zorlanan sarı-lacivertliler, sahadan 6-0 gibi ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.

GECENİN TEK TESELLİSİ: OĞUZ AYDIN

Ağır mağlubiyetin ardından sarı-lacivertli cephede öne çıkan tek olumlu gelişme ise genç yıldız Oğuz Aydın'ın performansı oldu. Mücadelesi, bitmek bilmeyen enerjisi ve bireysel gayretiyle sahanın en çok çabalayan ismi olan milli futbolcu, sergilediği duruşla takdir topladı.

TARAFTARLARDAN TEBRİK ALDI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlere giden sarı-lacivertli oyuncular arasında Fenerbahçe taraftarının özel ilgi gösterdiği tek isim de Oğuz Aydın oldu. Deplasman tribününü dolduran binlerce sarı-lacivertli futbolsever, farklı mağlubiyete rağmen sergilediği özverili oyundan dolayı milli oyuncuyu alkışlarla bağrına bastı ve özel olarak tebrik etti.

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