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Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın

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Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın Haber Videosunu İzle
Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde günlerdir süren şiddetli sağanak yağışın durması amacıyla ilçe merkezindeki bir köprü üzerinde kurban kesilmesi büyük tepki topladı.

Yalova’nın Armutlu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve sel olumsuzluklara yol açarken, yağışın durması için yapılan ilginç uygulama gündeme damga vurdu. Şiddetli yağışların sona ermesini isteyen bir grup vatandaş, ilçe merkezindeki bir köprü üzerinde toplanarak kurban kesti.

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Köprü üzerinde gerçekleştirilen kurban kesimi, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi. Şiddetli sağanağın durması amacıyla kesilen kurbanın görüntüleri kısa sürede dijital platformlarda yayılarak geniş yankı uyandırdı.

TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin altına kullanıcılar tarafından binlerce yorum yapıldı. Uygulamayı eleştiren kullanıcılar "Orta çağ görüntüsü", "Hayvandan ne istiyorsunuz", "Yok artık" ve "Daha neler göreceğiz" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıSktgdn:

Utanıyorum sizinle aynı havayı soluduguma

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Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıTunahan Ender:

Kurban kesmek günahmı yasak mı ayıp mı

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıSktgdn:

Öküzlük

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Haber Yorumlarıaydg:

mevzu kurban kesmenin günah olması veya olmaması mı sence? konuyu neden saptırıyosun? sence kurban kesmenin bir adabı yok mu? orası yeri mi? bu biiiirrrr. ikincisi doğa olayını kurbanı ulu orta şov malzemesi yaparak kesrk mi durdurmayı planlıyorlar? böyle mi duracak?hadi desek ki böyle duracak bilim ötesi bir durum olacak ve duracak, ulan köprünün üzerinde dalga geçer gibi ulu orta mı yapılır bu. din ve ibadet şov malzemesi midir? kurban kesmek ayıp değil günah değil ama ibadeti böyle kullanmak ayıp. saptırma mevzuyu!!!

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yanıt4
Haber YorumlarıHalis demir:

kurban kesmek öküzlük boğaları zevk için şiş geçirip öldürmek medeniyet.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Kurban yalnızca Allah için kesilir. Yağmur dursun o olsun bu olsun diye değil. Bir şey olmasını istiyorsan dua edersin. felaketten şer den Allaha sığınırsın. Kurban kestiğinde her istediğin oluyorsa Peygamberler her yaptıkları işlerde kurban mı kesmiş ?

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıYüksel Ata:

Bu kadar Cahile rağmen hala ayakta bu Ülke şaka gibi yeminle..

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Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıAbdullah Öğmen:

Asıl cahil sen olabilir misin?

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Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Cahillerin herşeye bir cevabı vardır Yüksel Bey, özellikle haksız olduklarında.

yanıt11
yanıt1
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ya hu ne var bunda birileri yağsın diye duaya çıkarken bunlarda dursun diye kurban kesmiş:)) Vah benim güzel ülkemin cahil insanı

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme3
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