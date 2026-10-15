Haberler

6'sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
6'sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 46 gol atıldı. Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 yenildiği gecede PSG, Manchester City'yi deplasmanda devirdi. Real Madrid ise 3-1 geriye düştüğü Roma maçını 4-3 kazanarak unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında oynanan 9 maçta toplam 46 gol atıldı.
  • Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi ve ikinci maçının ardından 1 puanda kaldı.
  • Real Madrid, Roma deplasmanında 82. dakikada 3-1 gerideyken maçı 4-3 kazandı; Arda Güler iki asist yaptı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası, birbirinden gollü 9 karşılaşmayla tamamlandı. Avrupa futbolunun devlerinin sahne aldığı gecede tam 46 gol kaydedilirken Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında aldığı 6-0'lık ağır yenilgi, Real Madrid'in tarihi geri dönüşü ve PSG'nin Manchester City deplasmanındaki galibiyeti dikkat çekti.

FENERBAHÇE İNGİLTERE'DE DAĞILDI

Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra mücadele eden Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Johan Manzambi, Nicolas Jackson (2), Ross Barkley (2) ve Tammy Abraham kaydetti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ikinci maçının ardından 1 puanda kaldı.

PSG, MANCHESTER CITY'Yİ DEVİRDİ

Gecenin en dikkat çeken mücadelelerinden birinde Manchester City, sahasında Paris Saint-Germain'i ağırladı. Fransız temsilcisi, Desire Doue, Ousmane Dembele, Vitinha ve Maghnes Akliouche'nin golleriyle İngiliz devini 4-2 mağlup etti.

Manchester City'nin iki golünü ise Norveçli yıldız Erling Haaland kaydetti.

REAL MADRID 7 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, Roma deplasmanında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmanın 82. dakikasını 3-1 geride geçen İspanyol devi, son bölümde bulduğu üç golle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappe, Carlos Espi, Endrick ve Antonio Rüdiger atarken Roma'nın golleri Marten de Roon ve Donyell Malen'den (2) geldi.

59. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, Endrick ve Rüdiger'in gollerinde asist yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

ARDA TURAN'IN TAKIMI DA KAZANDI

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, AEK karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı. Ukrayna temsilcisi, ikinci haftanın ardından puanını 4'e yükseltti. Norveç ekibi Bodo/Glimt ise sahasında Borussia Dortmund'u 1-0 yenerek gecenin sürpriz sonuçlarından birine imza attı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN TÜM SONUÇLARI

  • - Feyenoord 3-2 Como
  • - LASK 3-6 Liverpool
  • - Aston Villa 6-0 Fenerbahçe
  • - Bodo/Glimt 1-0 Borussia Dortmund
  • - Manchester City 2-4 Paris Saint-Germain
  • - Real Betis 3-2 Porto
  • - Roma 3-4 Real Madrid
  • - Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart
  • - Shakhtar Donetsk 3-1 AEK
İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırasıFenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntüNeler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
İsmail Kartal: Maçın hakkı bu değildiİsmail Kartal: Maçın hakkı bu değildi
Fenerbahçe tarihinin en ağır 4 mağlubiyetinin 3'ünde başrolde İsmail Kartal varFenerbahçe tarihinin en ağır 4 mağlubiyetinin 3'ünde başrolde İsmail Kartal var
Milan Skriniar: Utanç vericiydiMilan Skriniar: Utanç vericiydi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Sarıyer’de sel sularının ortasında kaldı, canını cam pencereye tırmanarak kurtardı

Sel sularının ortasında kaldı, canını pencereye tırmanarak kurtardı
Ayazağa’da sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına kepçe yetişti

Umutlar tükenmişken ortaya çıktı, onlarca kişiyi sel sularından aldı

Fener'in yıldızı Aston Villa deplasmanında hayatının şokunu yaşadı

Fener'in yıldızı bu gece hayatının şokunu yaşadı
Nazan Öncel: Bütün yollar sele teslim, mahsur kaldık

İstanbul'daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kaldı: Felaket...
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbehzatbecerekli:

ne demek altısını Fenerbahçe yedi kınıyorum seni son dakika.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıuğur aksakallı:

menerbahçenin avrupa kupalarına gitmesi yasaklansın.en kötü ali koç yapıyı avrupadada kursun yasin kol maçları yönetsin.reziller yahu ülkeyi utandırdınız.birde takım liginin 16.cıs aston.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı! Kafesi mühürlendi

Kız yurdu skandalı! İstanbul'daki kafe jet hızıyla mühürlendi
Kartal'da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı

Sel suları toprağı İstanbul'un ana arterine taşıdı
Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu! Şimdi 10 tonunu temizleyecekler

Akvaryumdan nehre attılar, sonra bin pişman oldular
Evde bakım maaşı hesaplara yatırılmaya başlandı! 492 bin hak sahibine aylık 15 bin 755 lira ödeniyor

Evde bakım maaşları hesaplarda! Hak sahibine yatan tutar belli
İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara bir uyarı daha: Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının

İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara bir uyarı daha
Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor

Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor
Milan Skriniar: Utanç vericiydi

Takım arkadaşlarının gözünün yaşına bakmadı
İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor

İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor