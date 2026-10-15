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Bir kilo bal 400 bin liraya satıldı

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Bir kilo bal 400 bin liraya satıldı
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Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen 2026 yılı 4. Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivalinde açık artırmayla 400 bin liraya satılan 1 kilogram Sason balının bedeli, üreticilere çek olarak takdim edildi.

Batman'ın Sason ilçesinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen 2026 Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali, tarihi bir rekora ev sahipliği yaptı. "Örnek İlçe Örnek Ürün Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte açık artırmaya sunulan 1 kilogram Sason balı, tam 400 bin liraya alıcı bularak dikkatleri üzerine çekti.

REKOR TUTARIN ÇEKİ ÜRETİCİLERE TESLİM EDİLDİ

Açık artırmada rekor fiyata ulaşan balın satış bedelinin üreticilere aktarılması amacıyla özel bir çek takdim töreni düzenlendi. Tören kapsamında 400 bin liralık temsilî çek, emeği geçen bal üreticilerine teslim edildi.

"MARKA DEĞERİNİ ARTIRMA ÇALIŞMALARI SÜRECEK"

Yetkililer, Sason'un eşsiz doğal zenginlikleri ve yerel üreticilerin yoğun emeğiyle üretilen balın marka değerini yükseltmeye yönelik adımların devam edeceğini vurguladı. İlçenin tarımsal üretim potansiyelini artırmak ve üreticilerin alın terinin karşılığını tam olarak almasını sağlamak amacıyla yürütülen projelerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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