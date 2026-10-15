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İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz

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İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, kentin bazı bölgelerinde metrekareye 130 ila 273,1 kilogram arası yağış düştüğünü bildirdi.

  • İstanbul'da metrekareye Beykoz'da 273,1 kilogram, Sarıyer'de 208,1 kilogram, Eyüpsultan'da 202,8 kilogram yağış düştü.
  • Yağışlar nedeniyle İstanbul genelinde mahsur kalan 595 vatandaş ekipler tarafından tahliye edildi.
  • Yağışların başlangıcından bu sabaha kadar toplam 8 bin 515 ihbar alındı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Aslan, kentte devam eden yağışla ilgili Eyüpsultan'daki İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) değerlendirmelerde bulundu.

KUZEY KESİMLERİ ETKİLENDİ

İstanbul'un son yılların en şiddetli yağışlarından biri ile karşı karşıya kaldığını, salı sabahı başlayan, bütün gün devam eden, etkisini artırarak gece boyunca da süren kuvvetli sağanağın kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkilediğini belirten Aslan, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz kaynaklı yağış sisteminin etkisiyle özellikle Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde çok yüksek miktarda yağış kaydedildiğini aktardı.

EN ÇOK BEYKOZ'A YAĞDI

Aslan, "AKOM verilerimize göre bazı bölgelerimizde metrekareye 130 ila 273,1 kilogram arası yağış düştü. Beykoz'da metrekareye 273,1 kilogram, Sarıyer'de 208,1 kilogram, Eyüpsultan'da ise 202,8 kilogram yağış ölçüldü. Diğer ilçelerimizde yağış miktarı 35 ila 120 kilogram arasında gerçekleşti. Gece boyunca Anadolu Yakası'nın bazı çevrelerinde metrekareye 45 kilogram civarında yağış düştü." diye konuştu.

Bu sabah yağışların büyük ölçüde etkisini kaybettiğine dikkati çeken Aslan, Anadolu Yakası'nda öğleye kadar hafif yağmur geçişleri beklediklerini, ardından yağışlı sistemin İstanbul'u terk edeceğinin öngörüldüğünü vurguladı.

"MAHSUR KALAN 595 VATANDAŞIMIZI EKİPLER TAHLİYE ETTİ"

Nuri Aslan, yağışların başladığı andan bu sabaha kadar toplam 8 bin 515 ihbar aldıklarını aktararak, "Önceliğimiz tabii ki her zaman insan hayatı oldu. İstanbul genelinde mahsur kalan 595 vatandaşımızı ekiplerimiz tahliye etti. Özellikle Göktürk, Kemerburgaz ve Ayazağa bölgelerinde dere seviyelerinin yükselmesi nedeniyle iş yerlerinde, okullarda, konutlarda ve çeşitli tesislerde mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaştık." ifadesini kullandı.

Hava koşulları nedeniyle teleferik ve deniz ulaşımında da bazı noktalarda seferlerde iptallerin veya gecikmelerin sürdüğünü dile getiren Aslan, son 45 yılın en yüksek yağışının alındığına işaret etti.

Aslan, İstanbul'un bir afetle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

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