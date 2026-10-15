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İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı

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İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı
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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi taştı, tarihi Sadabad Camii sular altında kaldı. Taşkın suları caminin içine ve bahçesine dolarken ibadet alanı tamamen suyla kaplandı, minberin alt kısmı su altında kaldı.

  • İstanbul Kağıthane'de sağanak yağış sonrası Kağıthane Deresi taştı ve çevrede su baskınları oluştu.
  • Dere kenarındaki tarihi Sadabad Camii'nin içine su doldu, ibadet alanı ve minberin alt kısmı su altında kaldı.
  • Caminin bahçesindeki Sedef Atölyesi ile çevredeki müştemilatları su bastı, caminin önünde park halindeki bir otomobil kısmen su altında kaldı.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden sağanak yağış, Kağıthane'de su baskınlarına yol açtı. Yoğun yağışın ardından Kağıthane Deresi'nin taşmasıyla çevredeki tarihi yapılar da sel sularından etkilendi.

Dere kenarında bulunan tarihi Sadabad Camii, taşkının en fazla etkilediği noktalardan biri oldu.

TARİHİ CAMİNİN İÇİNE SU DOLDU

Taşan derenin suları, Sadabad Camii'nin bahçesinden içeri girerek ibadet alanını kapladı. Caminin içindeki su seviyesi yükselirken minberin alt kısmı da su altında kaldı.

Taşkın nedeniyle caminin bahçesinde bulunan Sedef Atölyesi ile çevredeki müştemilatları da su bastı.

CAMİNİN ÖNÜNDEKİ OTOMOBİL SU ALTINDA KALDI

Sel suları yalnızca tarihi yapıları değil, çevrede park halindeki araçları da etkiledi. Caminin önünde bulunan bir otomobilin kısmen su altında kaldığı görüldü.

CAMİYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Yaşanan su baskınının ardından belediye zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Olası tehlikelere karşı caminin bahçe kapıları kapatılarak giriş ve çıkışlar durduruldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYüksel Ata:

Müminler temizlesin ne işleri varki başka ..

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Haber Yorumlarıcuma yilmaz:

Müminlere onu temizlemek şereftir , sen bizim dinimizle camimizle ilgili kendini endişeye sokma .

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Tum Istanbul un dere yataklari beton yiginlari ile dolduruldu...Ilk gelen ayet oku adam ol der Kuran, yolu bilim akli selim vicanli ahlakli olmaktan gecer diyoruz, hakatetlere mariz kaliyoruz.. Gelsin yardim etsin el etek öptükleriniz ufurukculeriniz...Ya Sabir

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Haber Yorumlarıcenkcengaver7890:

dere yataklarını imara açan ve oraları beton yığınları ile dolduranın.....

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