İstanbul Şile'de sağanak sonrası su baskınında sokaklar araç boyuna kadar suyla doldu

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Şile'de su baskınları yaşandı. Su seviyesinin araçların boyuna kadar yükseldiği sokaklarda bazı evlerin bahçelerini de su bastı. Su baskınlarının yaşandığı bölge havadan görüntülendi.

İstanbul'da dünden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, kentin bazı ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Şile'de yağışın ardından sokaklar sular altında kalırken, bazı noktalarda su seviyesi araçların boyuna kadar yükseldi. Bölgede bulunan bazı evlerin bahçelerini de su bastı. Su baskınlarının yaşandığı sokaklarda oluşan görüntüler dikkat çekerken, sular altında kalan bölge havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı