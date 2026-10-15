Elvin Levinler'in sel sırasında yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda insanın mahsur kaldığı sel felaketi sırasında oyuncu Elvin Levinler'in yaptığı paylaşım tepki çekti. “Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?” diyen Levinler, eleştirilerin ardından paylaşımını sildi.
- İstanbul'da son 41 yılın en ağır yağışı sel felaketine yol açtı ve 2 kişi hayatını kaybetti.
- Elvin Levinler, sel sırasında trafikte mahsur kaldığı araçtan 'Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?' paylaşımını yaptı.
- Levinler, tepkilerin ardından ilk paylaşımını sildi ve 'Umarım başka acı haberler almayız' mesajını yayımladı; eleştiriler devam etti.
İstanbul'da son 41 yılın en ağır yağışı, 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine yol açtı. Yolların suyla dolduğu, araçların ve vatandaşların mahsur kaldığı felaket sırasında trafikte bulunan Elvin Levinler'in paylaşımı tepki çekti. Levinler, “Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?” ifadelerini kullandığı paylaşımını eleştirilerin ardından sildi.
Oyunculukla tanınan ve daha sonra sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Elvin Levinler, İstanbul'da etkili olan sağanak sırasında trafikte mahsur kaldı. Birçok noktada su baskınlarının yaşandığı sırada Levinler'in yaptığı paylaşım tepki topladı.
TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMINI SİLDİ
Araç içinden yaptığı paylaşımda “Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?” ifadelerini kullanan Levinler'e, vatandaşların zor anlar yaşadığı sırada kullandığı üslup nedeniyle eleştiriler yöneltildi.
Tepkilerin ardından paylaşımını silen Levinler, bu kez İstanbul'da yaşananlara ilişkin bir mesaj yayımladı.
“UMARIM BAŞKA ACI HABERLER ALMAYIZ”
Levinler, yeni paylaşımında “Bugün İstanbul için çok zor bir gün. Umarım başka acı haberler almayız ve herkes sağ salim evine ve sevdiklerine kavuşur. Hepimize sabır diliyorum” ifadelerini kullandı. Ancak bu mesajın ardından da Levinler'e yönelik eleştiriler devam etti.