Dünyaya rezil olduk! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor

Fransız basınında da Fenerbahçe'nin yenilgisi geniş yankı buldu. Foot Mercato, "Aston Villa rakibini tam anlamıyla ezip geçti" başlığını kullanırken sarı-lacivertlilerin çaresiz kaldığını ve ağır bir hezimet yaşadığını yazdı. L'Equipe, "Aston Villa, Fenerbahçe'yi yıktı" ifadeleriyle karşılaşmayı okuyucularına duyurdu.

So Foot ise "Lyon'u eleyen Fenerbahçe, bu akşam belki de Avrupa Ligi'nde oynamayı tercih ederdi. Guendouzi'nin takım arkadaşları, Aston Villa karşısında ezici bir yenilgiye uğradı" değerlendirmesinde bulundu.

İSPANYOLLARDAN OLAY BENZETME: BULDOZER GİBİYDİ

İspanyol gazetesi AS, Aston Villa'nın performansını çarpıcı bir benzetmeyle anlattı. "Unai Emery'nin takımı, Türk takımı karşısında adeta bir buldozer gibiydi" ifadelerini kullanan gazete, Fenerbahçe'nin İngiliz temsilcisine karşı koyamadığını belirtti. AS'ın, "Eski ihtişamını yitirmiş yıldızlarla dolu Fenerbahçe, Aston Villa'ya rakip olamadı" değerlendirmesi de dikkat çekti. Marca ise karşılaşmayı "Aston Villa, Türk rakibini yıkıp geçti" sözleriyle duyurdu.