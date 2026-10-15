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Dünyaya rezil olduk! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor

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Dünyaya rezil olduk! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 yenilmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İngiliz, Fransız, Alman ve İspanyol gazeteleri sarı-lacivertlilerin ağır mağlubiyetini manşetlerine taşırken kullanılan ifadeler dikkat çekti.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Aston Villa deplasmanında 6-0 yenildi.
  • Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı galibiyet rekorunu kırdı ve Fenerbahçe karşısında sezonun ilk iç saha galibiyetini aldı.
  • Nicolas Jackson ve Barkley, Aston Villa'nın Fenerbahçe'yi 6-0 yendiği maçta ikişer gol attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanında aldığı 6-0'lık yenilgi, Avrupa basınında geniş yer buldu. İngiliz ekibinin farklı galibiyeti birçok ülkede manşetlere taşınırken sarı-lacivertlilerin performansı sert sözlerle eleştirildi.

İNGİLİZ BASINI FENERBAHÇE'Yİ YERDEN YERE VURDU

İngiliz gazetesi The Mirror, Aston Villa'nın acımasız bir performans sergilediğini belirterek, "Nicolas Jackson ve Barkley ikişer gol atarken Türk devi yerle bir edildi" ifadelerini kullandı.

The Sun ise "Nicolas Jackson ve Aston Villa'daki takım arkadaşları, Villa Park'ta oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Greenwood'un Fenerbahçesini adeta darmadağın etti" değerlendirmesinde bulundu.

BBC, Aston Villa'nın Fenerbahçe karşısında sezonun ilk iç saha galibiyetini elde ettiğini vurgularken The Telegraph da İngiliz ekibinin mücadeleyi başından sonuna kadar domine ettiğini yazdı.

"TÜRK TEMSİLCİSİ HİÇBİR VARLIK GÖSTEREMEDİ"

The Guardian, Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı galibiyet rekorunu kırdığını belirterek Fenerbahçe'nin İngiliz ekibinin hücum gücü karşısında etkisiz kaldığını aktardı.

Gazete, "Türk temsilcisi, ev sahibi ekibin Premier Lig kalitesindeki hücum hızı ve fiziksel üstünlüğü karşısında hiçbir varlık gösteremedi" ifadelerine yer verdi.

FRANSIZLARDAN AĞIR SÖZLER

Fransız basınında da Fenerbahçe'nin yenilgisi geniş yankı buldu. Foot Mercato, "Aston Villa rakibini tam anlamıyla ezip geçti" başlığını kullanırken sarı-lacivertlilerin çaresiz kaldığını ve ağır bir hezimet yaşadığını yazdı. L'Equipe, "Aston Villa, Fenerbahçe'yi yıktı" ifadeleriyle karşılaşmayı okuyucularına duyurdu.

So Foot ise "Lyon'u eleyen Fenerbahçe, bu akşam belki de Avrupa Ligi'nde oynamayı tercih ederdi. Guendouzi'nin takım arkadaşları, Aston Villa karşısında ezici bir yenilgiye uğradı" değerlendirmesinde bulundu.

İSPANYOLLARDAN OLAY BENZETME: BULDOZER GİBİYDİ

İspanyol gazetesi AS, Aston Villa'nın performansını çarpıcı bir benzetmeyle anlattı. "Unai Emery'nin takımı, Türk takımı karşısında adeta bir buldozer gibiydi" ifadelerini kullanan gazete, Fenerbahçe'nin İngiliz temsilcisine karşı koyamadığını belirtti. AS'ın, "Eski ihtişamını yitirmiş yıldızlarla dolu Fenerbahçe, Aston Villa'ya rakip olamadı" değerlendirmesi de dikkat çekti. Marca ise karşılaşmayı "Aston Villa, Türk rakibini yıkıp geçti" sözleriyle duyurdu.

ALMAN BASINI DA 6-0'I KONUŞTU

Alman spor dergisi Kicker da Fenerbahçe'nin ağır yenilgisine geniş yer verdi. Aston Villa'nın sarı-lacivertliler karşısında ezici bir galibiyet aldığını belirten dergi, İngiliz ekibinin üstün performansına dikkat çekti.

Böylece Fenerbahçe'nin Villa Park'ta yaşadığı 6-0'lık yenilgi, İngiltere'den Fransa'ya, İspanya'dan Almanya'ya kadar Avrupa spor basınının öne çıkan konularından biri oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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