İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeni ile dereler, rögarlar taştı, yollar göle döndü. Sağanak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Afetle ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin AFAD Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 VATANDAŞIN DURUMU İYİ

Vali Gül konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ölçümlere başladığı 1942 yılından itibaren İstanbul'umuza düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda 200 kilograma yakın bir düşüş olmuş. Bugünkü rakamımız 261 kilo olarak ölçüldü.

Öncelikle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Üç vatandaşımız hastanede tedavi görüyorlar. Hayati tehlikeleri yok, durumları iyi. Onlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"19 ÇALIŞMA GRUBUMUZ TEKNİK ÇALIŞMALARA BAŞLADI"

Olayın ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız birebir takip etti. Sayın bakanlarımız süreçle yakinen ilgilendi. İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Aile Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, Enerji Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Sağlık Bakanımız kendi alanlarıyla ilgili bu süreçte zaman zaman bizlerden bilgi alıp talimatlarını ilettiler.

Yine olayın ilk anından itibaren ilçe afet koordinasyon kurulları, il afet koordinasyon kurulu toplanarak çalışmalara başlandı. Bildiğiniz gibi afetlerle ilgili il ve ilçe koordinasyon kurullarının dışında ayrıca çalışma gruplarımız var. Selle ilgili de 19 çalışma grubumuz kendi alanlarıyla ilgili teknik olarak çalışmalara başladılar.

"46 BİN 597 PERSONELİMİZ ÇALIŞMALARA BİZZAT KATILDI"

Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, ilçe belediyelerimiz, 1. Ordu Komutanlığımız, Emniyetimiz, Jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz, Kızılayımız ve bütün kurum ve kuruluşlar kendi alanlarında bu çalışmayı sürdürdüler. Yaklaşık 8.597 personelimiz kurtarma ekibi olarak, 38.000 de destek personeli olmak üzere toplamda 46.597 personelimiz olayın ilk anından itibaren hemşehrilerimize hizmet vermeye başladı, arama kurtarma çalışmalarına bizzat katıldılar.

"İL GENELİNDE 2 BİN 722 KİŞİ KURTARILDI"

İl genelinde 2.722 kişi bazıları botla, bazıları da farklı araçlar kullanılarak kurtarıldı. Şu an itibarıyla 14 yerde küçük çaplı kurtarma çalışmamız devam ediyor. 39 ilçemizde ihtiyacı olan, barınma sorunu olan tüm vatandaşlarımız kaymakamlarımızın koordinasyonunda çeşitli güvenli yerlere yerleştirildiler. Bazen kamu misafirhaneleri, bazen oteller, bazen de diğer sosyal donatılarda misafir edildi ve edilecekler.

"İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 51 SEFER ALTERNATİF HAVALİMANLARINA YÖNLENDİRİLDİ"

Kızılay'ımız ilk andan itibaren afet beslenme grubu olarak vatandaşlarımızın beslenme ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul Havalimanı'nda 51 sefer alternatif havalimanlarına yönlendirildi. 7 geliş, 12 gidiş olmak üzere toplam 19 sefer iptal edildi. Etkilenen vatandaşlara iaşe ve konaklama hizmeti hava yolları tarafından sunuldu. An itibarıyla 16 kapalı yol bulunmakta olup bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ana arterler değil, daha küçük çaplı ve alternatifi olan yerler.

"YARIN DA OKULLARIMIZ TATİL EDİLDİ"

İlimiz genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları bugün tatil edilmişti. Yine aynı şekilde kamu görevlilerinde hamileler, engelliler ve buna benzer özel mazereti olan çalışanlarımıza da idari izin verilmişti. Okullarımızın daha güvenli eğitim verebilmesi için okullarımızı kurduğumuz ekipler marifetiyle baştan sona kontrol ediyoruz. Herhangi bir elektrik kaçağı var mı, buna benzer bir sorunu var mı? Bize ulaşan çok büyük sorun olmamakla birlikte; çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da evde istirahat edecekler ve bizler de cuma, cumartesi, pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretim görülebilecek bir duruma getirmiş olacağız.

"İDARİ İZİNLER YARIN DA DEVAM EDECEK"

Bu aynı şekilde diğer kamu görevlileriyle ilgili açıkladığımız idari izinler yarın da devam edecek. Üniversitelerimizle ilgili tatil olup olmamasına, bugün olduğu gibi üniversitelerimizin kendi yönetimleri karar verecekler. Kendi ihtiyaçlarına bakarak, kendi durumlarına bakarak uygun görüyorlarsa yarın tatil edecekler. Bizim temennimiz tatil olması.

Sebebi şu. Yaklaşık 2-3 gün daha yağışlar devam edecek. Toprak belli bir doyuma ulaştı. Dolayısıyla da yüz binde bir bile olsa, bir milyonda bir bile olsa herhangi bir yolun çökmesi, binanın çökmesi, buna benzer bir sıkıntıyla karşılaşmamamız için ya da karşılaştığımızda zarar görmememiz için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, şu bir iki gün içerisinde dinlenmelerini tavsiye ediyoruz.

MOTORLARLA İLGİLİ YASAK DEVAM EDECEK

Motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek. Onlarla ilgili trafik şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları dikkate alması; can kaybını ve buna benzer zararları azaltma noktasında etkili oldu. Ben bu açıdan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde uyarılarımızı dikkate alarak bodrum ve benzeri yerlerde, su baskını riski olan yerlerde bulunmamaları da bu zararları azalttı.

"DEVLETİMİZ GÜÇLÜ, HİÇ KİMSE AÇTA AÇIKTA KALMAZ"

Bu süreçte AFAD koordinasyonunda bütün kurumlar ellerinden geleni yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben şükranlarımı arz ediyorum. İlk andan itibaren biraz önce söylediğimiz gibi Sayın bakanlarımızı talimatlandırarak ihtiyaç olan her konuda desteklerini esirgemediler. Devletimiz bütün kurumlarıyla görevinin başında. Yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları...

Vatandaşlarımızın zararlarının telafi edilmesiyle ilgili zarar tespit komisyonlarımız çalışmaya başladı. Dolayısıyla da vatandaşlarımızın zararları kaymakamlarımızın koordinasyonunda kurulan ekipler tarafından bugün çalışmaya başladı. Yarın ve cumartesi, pazar da çalışmaya devam edecek. Hedefimiz pazartesi gününe kadar tamamının tespit edilmesi ve pazartesi itibarıyla da hemşehrilerimize zararın ne olacağını ve nasıl karşılanacağı noktasında somut, elle tutulur bir cevap vermemiz.

Ama hiç endişelenmesinler; devletimiz güçlü, milletimiz devletimizin arkasında. Hiç kimse açta açıkta kalmaz. Tek üzüntümüz iki hemşehrimizin vefat etmesi. Diğerlerinin hepsinin telafisi bir şekilde mümkün. İnşallah bunun telafi edildiğini geçmiş afetlerde olduğu gibi bu afette de görmüş olacağız.

Sözlerime son verirken vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı hemşehrilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Rabbim şehrimizi, milletimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza etsin. Sizlere de ayrıca çalışma arkadaşlarımıza emeklerinizden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum.

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