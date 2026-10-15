CNN, ABD ordusunun İran nükleer tesislerine MOAB kullanmayı planladığını öne sürdü

ABD'li yayın kuruluşu CNN International, ABD ordusunun Başkan Donald Trump'ın muharebe operasyonlarına yeniden başlama emri vermesi durumunda İran'ın enerji altyapısını ve nükleer tesislerini hedef almak için "tüm bombaların anası" olarak adlandırılan bombayı kullanmayı da içeren yeni saldırı planları geliştirdiğini öne sürdü.

ABD'li yayın kuruluşu CNN International'ın konuyla ilgili bilgi sahibi ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD ordusu, çatışmaların yeniden başlaması halinde İran'a karşı "tüm bombaların anası" olarak nitelendirilen ve "GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB)" adıyla bilinen bombayı kullanmayı planlıyor. Habere göre ABD ordusu, Başkan Donald Trump'ın yeniden muharebe operasyonları emri vermesi halinde İran'ın enerji altyapısına ve nükleer tesislerine karşı söz konusu bombayı kullanmayı da içerebilecek saldırı planları hazırladı. Haberde, ABD cephaneliğindeki en büyük nükleer olmayan bomba olan MOAB'ın İran ile olan çatışmada ilk kez kullanılmasının, "önemli bir tırmanış" anlamına geleceği ifade edildi. CNN'e konuşan kaynaklardan biri, Trump'ın orduya İran hedeflerine karşı "çok sayıda enerji altyapısı" ve potansiyel bir MOAB kullanımı da dahil olmak üzere ek saldırı paketleri geliştirmesi emrini verdiğini söyledi. İkinci bir kaynak ise Kazma Dağı da dahil olmak üzere İran nükleer tesislerine yönelik askeri planların, MOAB füzesinin kullanılmasını açıkça öngördüğünü belirtti.

MOAB'ın etkili olacağına dair şüpheler var

Haberde, MOAB'ın İran'ın nükleer tesislerine ve yerin derinliklerinde bulunan diğer tesislerine karşı etkili bir mühimmat olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olduğu aktarıldı. GPS güdümlü bombanın davasa büyüklükte bir alanı yok edebilecek kapasitede olsa da kaynaklara göre granit katmanlarıyla güçlendirilmiş olduğuna inanılan Kazma Dağı'ndaki şüpheli nükleer tesisleri ve İran'ın diğer kalan nükleer tesislerini yok edecek kadar derine nüfuz etme kapasitesine sahip olmadığı ifade edildi. Üçüncü bir kaynak CNN'e verdiği röportajda, "MOAB, geniş alanların temizlenmesi için harika olan, ancak bunun dışında pek bir işe yaramayan operasyon silahıdır. Kesinlikle derin nüfuz eden bir savaş başlığı olarak tasarlanmamıştır" dedi. Kaynaklara göre, MOAB bombası kullanılırsa vurduğu bölgede yıkıcı etkilere yol açacak, ancak muhtemelen sadece yüzeysel düzeyde kalacak.

"MOAB psikolojik operasyonlar' için geliştirildi"

Irak Savaşı sırasında geliştirilen MOAB, yere çarpmadan önce patlayarak her yönden büyük bir patlamaya yol açan bir savaş başlığı. 2003'teki son test aşamalarında askeri yetkililer, MOAB'ın esas olarak "psikolojik operasyonlar" için kullanılacak bir silah olarak tasarlandığını söylemişti. Askeri yetkililer o dönemde, böylesine büyük bir patlamanın Irak birliklerini sarsacağını ve onları teslim olmaya veya savaşmaktan vazgeçmeye zorlayacağını umduklarını belirtmişti.

Trump bombanın kullanılmasını onaylayan ilk ABD Başkanı

Başlangıçta tasarlandığı gibi MOAB, büyük birliklere ve teçhizata veya yer üstündeki güçlendirilmiş sığınaklara karşı kullanılacaktı. Hedef yelpazesi, mağaralar veya tüneller gibi daha yumuşak yüzeylerin altına gömülü hedefleri de içerecek şekilde genişletildi. Trump ilk başkanlık döneminde 2017'de Afganistan'daki DEAŞ mevzilerine karşı MOAB'ı kullanma yetkisini vererek bu bombayı kullanan ilk ABD başkanı olmuştu. Afgan yetkililer, bu saldırının DEAŞ'ın hükümet güçlerine yönelik saldırılar düzenlemek için kullandığı güçlendirilmiş yeraltı tünelleri ağını hedef aldığını ve 36 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü söylemişti. Afgan ve ABD yetkilileri o dönemde patlamanın 3 yeraltı tünelinin yanı sıra silah ve mühimmatı da imha ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı