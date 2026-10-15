6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Aston Villa deplasmanında alınan 6-0’lık tarihi mağlubiyet, Fenerbahçe camiasında bardağı taşıran son damla oldu.

İSMAİL KARTAL İÇİN İSTİFA SESLERİ

6 farklı yenilginin ardından taraftarlar, tepkilerini tribünlerde gösterdi. Eleştirilerin odağında yer alan teknik direktör İsmail Kartal, oyun planı ve kadro tercihleri nedeniyle istifaya davet edilerek hedefe konulurken; tepkiler yalnızca kulübedeyle sınırlı kalmadı. Kötü gidişatın sorumlusu olarak yönetimi de gören sarı-lacivertli futbolseverler, Başkan Aziz Yıldırım ve ekibini de hedef aldı.

AZİZ YILDIRIM'A DA BÜYÜK TEPKİ

Kısa sürede çığ gibi büyüyen tepkilerde İsmail Kartal'ın ardından Başkan Aziz Yıldırım için de istifa sloganları atıldı. Şampiyonlar Ligi’nde alınan bu ağır yenilginin ardından kulüp yönetiminin ve tecrübeli teknik adamın nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

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