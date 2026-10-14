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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, İngiltere'de Aston Villa'ya 6-0 kaybetti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'deki tercihleri nedeniyle taraftarlarının hedefi oldu. Taraftarlar İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu.
  • Fenerbahçe taraftarları, teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11 tercihi ve orta saha kurgusu nedeniyle tepki gösterdi.
  • Stadyumdaki bir grup taraftar, beşinci golün ardından İsmail Kartal'ı istifaya çağırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, devler arenasındaki zorlu İngiltere deplasmanından eli boş döndü. Aston Villa'ya konuk olan sarı-lacivertliler, sahadan 6-0’lık mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

FENERBAHÇE KALESİNDE ÜST ÜSTE GOLLER

Maç boyunca rakibinin yüksek temposuna karşılık vermekte zorlanan Fenerbahçe, ilk yarıda kalesinde gördüğü üst üste gollerle oyundan tamamen düştü. Aston Villa etkili oyunuyla 3 puanı hanesine yazdırırken, sarı-lacivertli ekibin sahada sergilediği silik performans camiada tepkiyle karşılandı.

İSMAİL KARTAL'IN TERCİHLERİ HEDEFTE

Karşılaşmada eleştirilerin odağındaki ana isim ise teknik direktör İsmail Kartal oldu. Kritik mücadele öncesinde sahaya sürdüğü ilk 11 ve oyun planı tartışma konusu olan tecrübeli çalıştırıcı, özellikle orta saha kurgusu ve bazı formsuz isimlerde ısrar etmesi nedeniyle taraftarların sert tepkisini topladı. 

İSTİFA ÇAĞRISI

Stadyumda bulunan bir grup taraftar, beşinci golün ardından deneyimli hoca İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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