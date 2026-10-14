Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışta Sarıyer Ayazağa’daki Phoenix Studios’da mahsur kalan ünlü şarkıcı Murat Boz, kardeşi Ali Boz ve oyuncu Demet Özdemir’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin tedirgin bekleyişi sürüyor. Elektriklerin kesildiği binada suların yükselmesi nedeniyle bulundukları binanın ikinci katına çıkan 120 kişinin tahliyesi için bölgeye botlar sevk edildi.

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış, kent genelinde su baskınlarına neden oldu. Sarıyer’in Ayazağa bölgesinde bulunan Phoenix Studios da selden etkilendi. Stüdyoda bulunan Murat Boz, kardeşi Ali Boz, Demet Özdemir'in de aralarında bulunduğu 120 kişi binada mahsur kaldı.

Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte binada bulunanların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, botlarla su altında kalan alanlara ulaşmak üzere harekete geçti.

TAHLİYE İÇİN BOTLAR DEREYE İNDİRİLDİ

Ayazağa’da saatlerdir mahsur kalan kişileri kurtarmak için tahliye botları devreye sokuldu. Ekipler, su baskınının yaşandığı bölgelere botlarla ulaşmaya çalışırken, binada bekleyenlerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Stüdyodaki su seviyesinin yükseldiği, bazı araçların su altında kaldığı ve ulaşımın güçleştiği aktarıldı. Mahsur kalanların güvenli bölgelere çıkarılması için tahliye çalışmaları başlatıldı.

MURAT BOZ’DAN ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Murat Boz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda stüdyoda çok sayıda kişinin mahsur kaldığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Elektriklerin kesildiğini ve suyun binaya dolmaya devam ettiğini aktaran Boz, acil tahliye çağrısında bulundu.

Boz, binada bulunan kadınların daha üst bir bölüme alındığını, ancak burada da kapasite sorunu yaşandığını ifade etti. Su seviyesinin yükselmesi ve çevredeki yolların su altında kalması nedeniyle binadan çıkışın mümkün olmadığını belirten Boz, yetkililerden destek istedi.

DEMET ÖZDEMİR DE AYNI BİNADA MAHSUR KALDI

Oyuncu Demet Özdemir de Murat Boz ve kardeşi Ali Boz’un bulunduğu aynı binada mahsur kaldı. Özdemir de sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

ELEKTRİKLER KESİLDİ, İLETİŞİM ENDİŞESİ ARTTI

Binada elektriklerin kesilmesi nedeniyle mahsur kalanlar karanlıkta beklemek zorunda kaldı. Telefon şarjlarının tükenmesi endişesi yaşayan kişilerin yetkililerle iletişiminin Murat Boz’un telefonu üzerinden sağlandığı belirtildi.