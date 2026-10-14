Haberler

Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede Haber Videosunu İzle
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın sele dönüştüğü Ayazağa’da, bir stüdyoda mahsur kalan ve aralarında Murat Boz, kardeşi Ali Boz ile Demet Özdemir’in de bulunduğu 120 kişinin kurtarılması için ekipler harekete geçti. Elektriklerin kesildiği ve su seviyesinin yükseldiği binada bekleyiş sürerken, tahliye botları bölgeye sevk edildi.

  • İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sarıyer Ayazağa'daki Phoenix Studios'ta Murat Boz, kardeşi Ali Boz ve Demet Özdemir'in de aralarında bulunduğu 120 kişi mahsur kaldı.
  • Elektriklerin kesildiği ve suların yükseldiği binada mahsur kalanların tahliyesi için bölgeye botlar sevk edildi.
  • Murat Boz ve Demet Özdemir sosyal medya üzerinden acil tahliye çağrısında bulundu.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışta Sarıyer Ayazağa’daki Phoenix Studios’da mahsur kalan ünlü şarkıcı Murat Boz, kardeşi Ali Boz ve oyuncu Demet Özdemir’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin tedirgin bekleyişi sürüyor.  Elektriklerin kesildiği binada suların yükselmesi nedeniyle bulundukları binanın ikinci katına çıkan 120 kişinin tahliyesi için bölgeye botlar sevk edildi.

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış, kent genelinde su baskınlarına neden oldu. Sarıyer’in Ayazağa bölgesinde bulunan Phoenix Studios da selden etkilendi. Stüdyoda bulunan Murat Boz, kardeşi Ali Boz, Demet Özdemir'in de aralarında bulunduğu 120 kişi binada mahsur kaldı.

Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte binada bulunanların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, botlarla su altında kalan alanlara ulaşmak üzere harekete geçti.

TAHLİYE İÇİN BOTLAR DEREYE İNDİRİLDİ

Ayazağa’da saatlerdir mahsur kalan kişileri kurtarmak için tahliye botları devreye sokuldu. Ekipler, su baskınının yaşandığı bölgelere botlarla ulaşmaya çalışırken, binada bekleyenlerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Stüdyodaki su seviyesinin yükseldiği, bazı araçların su altında kaldığı ve ulaşımın güçleştiği aktarıldı. Mahsur kalanların güvenli bölgelere çıkarılması için tahliye çalışmaları başlatıldı.

MURAT BOZ’DAN ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Murat Boz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda stüdyoda çok sayıda kişinin mahsur kaldığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Elektriklerin kesildiğini ve suyun binaya dolmaya devam ettiğini aktaran Boz, acil tahliye çağrısında bulundu.

Boz, binada bulunan kadınların daha üst bir bölüme alındığını, ancak burada da kapasite sorunu yaşandığını ifade etti. Su seviyesinin yükselmesi ve çevredeki yolların su altında kalması nedeniyle binadan çıkışın mümkün olmadığını belirten Boz, yetkililerden destek istedi.

DEMET ÖZDEMİR DE AYNI BİNADA MAHSUR KALDI

Oyuncu Demet Özdemir de Murat Boz ve kardeşi Ali Boz’un bulunduğu aynı binada mahsur kaldı. Özdemir de sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

ELEKTRİKLER KESİLDİ, İLETİŞİM ENDİŞESİ ARTTI

Binada elektriklerin kesilmesi nedeniyle mahsur kalanlar karanlıkta beklemek zorunda kaldı. Telefon şarjlarının tükenmesi endişesi yaşayan kişilerin yetkililerle iletişiminin Murat Boz’un telefonu üzerinden sağlandığı belirtildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Paris'teki Louvre Müzesi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

İlber Ortaylı'nın "mutlaka görün" dediği müzede büyük kriz
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı

İmamoğlu aylık gelirini açıkladı! Bakın ne kadar kazanıyormuş
Netanyahu'nun son kuklası! Ülkenin Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliği 46 yıl sonra Kudüs'e taşındı

İsrail'in kuklası olan son ülke! Lideri bağlılığını böyle ilan etti
Petrol kuyusu kontrolden çıktı! Metrelerce yükseğe fışkırıyor, durdurulamıyor

Petrol kuyusu patladı, durdurulamıyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyilmaz yilmaz:

Birakin gebersinler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldüren gencin ailesine 5'er ay hapis! Hüküm geri bırakıldı, abla isyan etti

Kanlı montları yıkamışlardı! Katilin ailesine 5'er ay hapis
Gökyüzü turuncuya büründü! 280 bine yakın kişi hastalandı

Gökyüzü aniden turuncuya büründü, on binlerce kişi hastanelik oldu
Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız

Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı
Real Madrid'den Roma karşısında 7 dakikada tarihi geri dönüş

Arda daha ne yapsın? Real Madrid'den 7 dakikada tarihi geri dönüş
Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti

Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti
Annesinden kalan mirasla çalışmasa da olurdu: Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik mesleğine geri dönüyor

Çalışmasa da olurdu: Ahu Tuğba’nın kızı mesleğine geri dönüyor
Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç

Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç