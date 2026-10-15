Selde mahsur kalmışlardı! Murat Boz ve Demet Özdemir'in kurtarılma anı kamerada

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Sarıyer’in Ayazağa bölgesinde, aşırı yağış nedeniyle su basan stüdyolarda mahsur kalan Murat Boz, Demet Özdemir ve çok sayıda çalışan, gece saatlerinde düzenlenen kurtarma çalışmasıyla tahliye edildi.

“YÜZLERCE ÇALIŞANLA BİRLİKTE MAHSUR KALDIK”

İstanbul’da dün etkili olan sağanak, kentin birçok noktasında su baskınlarına yol açtı. Maslak-Ayazağa’da, Cendere Yolu üzerindeki Phoenix Stüdyoları’nda program çeken Murat Boz, akşam saatlerinde bölgeyi su basınca sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Boz paylaşımında, “Maslak-Ayazağa’da Phoenix Stüdyoları’nın olduğu bölgedeyiz. Her yer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“İÇERİYE GİREN SUYU DURDURAMIYORUZ”

Suyun yükselmeye devam etmesi üzerine Boz yeni paylaşımlar yaptı. AFAD, belediye ve İstanbul İtfaiyesi’nden yardım isteyen Boz, binada yaklaşık 250 kişinin bulunduğunu belirterek, “İçeriye giren suyu durduramıyoruz. Acil tahliye için yardım lütfen” dedi. Bir başka paylaşımında ise “Artık çıkabileceğimiz son yere çıkıyoruz. Lütfen acilen tahliye. Burada kadınlar, gençler var” ifadelerini kullandı.

DEMET ÖZDEMİR DE AYNI BİNADAYDI

Aynı binada bir markanın reklam çekimi için bulunan oyuncu Demet Özdemir de mahsur kalanlar arasındaydı. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cendere Yolu’nda stüdyoda mahsur kaldık. Phoenix Stüdyoları. Tüm yetkili birimlerden yardım bekliyoruz” dedi. Özdemir’in binanın en üst katı olan 2. katta beklediklerini ve alt katın tamamen su altında kalmak üzere olduğunu aktardığı öğrenildi.

Bölgede bulunan şarkıcı Nazan Öncel de “Mahsur kaldık. Yüzlerce insan mahsur kaldı” diyerek yardım istedi.

AKINTI NEDENİYLE TAHLİYE BAŞTA YAPILAMADI

Yardım çağrılarının ardından AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İstanbul İtfaiyesi, Sahil Güvenlik, SAK ve AKUT ekipleri bölgeye sevk edildi. Stüdyoya ulaşan ekipler, sudaki akıntı ve sürüklenme riski nedeniyle tahliyeye hemen başlayamadı. Yapılan değerlendirmenin ardından kontrollü tahliye kararı alındı.

DALGIÇ POLİSLER BOTLA TAHLİYE ETTİ

Kurtarma çalışmalarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polis ekipleri de destek verdi. Dalgıç polislerin botuyla binadan çıkarılan Murat Boz, Demet Özdemir ve çalışanlar güvenli bölgelere ulaştırıldı. Çalışmalarda botların yanı sıra kamyon, minibüs ve iş makineleri de kullanıldı. Yaklaşık 200 kişi güvenli alana taşındı. Boz, tahliye anlarını “Tahliye ediliyoruz” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

AYAZAĞA’DA SELDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ayazağa, sağanaktan en çok etkilenen bölgelerden biri oldu. Valiliğin açıkladığı verilere göre Sarıyer-İTÜ Maslak’ta metrekareye 124,72 kilogram yağış düştü. Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi’nde sel sularının içinden karşıya geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y., ayağı kayarak düştü ve başını kaldırıma çarptı. Kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayan S.Y. ile birlikte İstanbul’daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı