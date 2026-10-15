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İstanbul'un barajlarında son durum! Bakın 1 günde doluluk oranı ne kadar arttı

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İstanbul'un barajlarında son durum! Bakın 1 günde doluluk oranı ne kadar arttı Haber Videosunu İzle
İstanbul'un barajlarında son durum! Bakın 1 günde doluluk oranı ne kadar arttı
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İstanbul'da metrekareye 242 kilograma kadar ulaşan rekor yağışların ardından baraj doluluk oranları bir günde 7,16 puan birden artarak yüzde 38,06'dan yüzde 45,22'ye yükseldi.

  • İstanbul'da bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilogramı aştı ve bu değer 1985'ten bu yana kaydedilen en yüksek rekorlardan biri oldu.
  • En yüksek yağış 242 kilogram ile Beykoz'da ölçüldü; Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de 187,9 kilogram yağış kaydedildi.
  • İstanbul'un genel baraj doluluk oranı bir günde 7,16 puan artarak yüzde 38,06'dan yüzde 45,22'ye yükseldi.

İstanbul'da son yılların en şiddetli yağışları geride kalırken, kent genelinde etkili olan fırtına ve sağanağın barajlara etkisi açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, kentin bazı bölgelerinde metrekareye düşen yağış miktarının 240 kilogramı aştığı ve bu değerlerin 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek rekorlardan biri olduğu bildirildi.

BEYKOZ VE SARIYER İLK SIRADA YER ALDI

Açıklanan verilere göre, İstanbul'da metrekareye en çok yağışın düştüğü ilçe 242 kilogram ile Beykoz oldu. Eyüpsultan'da metrekareye 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış ölçüldü. Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye düşen yağış miktarları 100 ila 230 kilogram arasında değişkenlik gösterirken, kentin genelinde 100 kilogram barajı aşıldı.

BARAJ DOLULUK ORANINDA REKOR ARTIŞ

Şiddetli yağışların ardından İstanbul'un içme suyu kaynaklarındaki doluluk oranlarında gözle görülür bir artış yaşandı. Dün yüzde 38,06 olarak kaydedilen genel baraj doluluk oranı, sadece bir günlük sürecin ardından 7,16 puanlık sıçramayla yüzde 45,22 seviyesine yükseldi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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