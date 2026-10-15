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Gazze'de yürekleri yakan görüntü

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Gazze'de yürekleri yakan görüntü
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İsrail'in Gazze kentine düzenlediği hava saldırısında 33 yaşındaki Filistinli anne Reem Asaad Awad hayatını kaybetti. Saldırının ardından evde çıkan yangında küçük kızı alevlerin ve yoğun dumanın arasında mahsur kaldı. Korku dolu anların ardından küçük kız sağ olarak kurtarılırken olayda iki kişinin daha yaralandığı bildirildi. Çocuğun alevlerin arasından kurtarıldığı anlara ait görüntüler yürekleri dağladı.

  • İsrail'in Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nde yerel saatle 04.00 sıralarında bir apartman dairesine düzenlediği hava saldırısında 33 yaşındaki Filistinli anne Reem Asaad Awad hayatını kaybetti, biri çocuk iki kişi yaralandı.
  • Saldırının ardından çıkan yangında evde mahsur kalan küçük kız çocuğu yanan evden sağ olarak kurtarıldı, yangın sivil savunma ekiplerince söndürüldü.
  • İsrail ordusu, Gazze kentinde Hamas mensubu olduğunu öne sürdüğü bir kişiyi hedef aldığını açıkladı; hedef alınan kişinin kimliğine ilişkin ayrıntı veya kanıt paylaşılmadı.

İsrail'in Gazze kentinde bir apartman dairesine düzenlediği hava saldırısında 33 yaşındaki Filistinli anne Reem Asaad Awad hayatını kaybetti. Saldırının ardından evde çıkan yangında küçük kızı alevlerin ve yoğun dumanın arasında mahsur kaldı. Çocuğun yanan evden kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı. Saldırıda iki kişinin daha yaralandığı bildirildi.

SALDIRI SABAH SAAT 04.00 SIRALARINDA GERÇEKLEŞTİ

Olay, Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nde meydana geldi. Yerel saatle 04.00 sıralarında bir apartman dairesini hedef alan İsrail hava saldırısının ardından binada yangın çıktı.

Filistinli sağlık kaynaklarına göre saldırıda 33 yaşındaki Reem Asaad Awad yaşamını yitirirken biri çocuk iki kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi ile yaralılar Şifa Hastanesi'ne götürüldü.

Patlamanın hedef alınan dairede ve çevresindeki yapılarda hasara yol açtığı bildirildi.

KÜÇÜK KIZ ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILDI

Saldırının ardından ortaya çıkan görüntülerde, küçük bir kız çocuğunun yangın çıkan evde mahsur kaldığı görüldü. Paylaşılan görüntülerde çocuğun dumanla dolan odada bir yatağın üzerinde oturduğu, çevresindeki alevler nedeniyle büyük korku yaşadığı anlar yer aldı. Küçük kız daha sonra yanan evden sağ olarak çıkarıldı. Yangın ise sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, Gazze kentinde Hamas mensubu olduğunu öne sürdüğü bir kişiyi hedef aldığını açıkladı. Ancak hedef alınan kişinin kimliğine ilişkin ayrıntı veya iddiayı destekleyen kanıt paylaşılmadı. İsrail tarafı, saldırının incelendiğini bildirdi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail saldırıları devam ediyor. Filistinli yetkililer, ateşkesin ardından da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor. 33 yaşındaki annenin yaşamını yitirdiği ve kızının alevlerin arasından kurtarıldığı son saldırı, bölgede sivillerin karşı karşıya kaldığı tehlikeyi bir kez daha gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkaan tek:

Yazıklar olsun dünyada çoğu ülke gündemi gazze bizim kiler sadece kınıyor gidelim öleceksek ölelim yemin ederim birgun sıra bize gelecek biz görmeyiz ama çocuklar çok cekecek

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