Haberler

Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Shakhtar Donetsk'in AEK'yi 3-1 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Arda Turan, yalnızca takımının performansıyla değil, saha kenarındaki görüntüsüyle de dikkat çekti. Genç teknik adamın giyimi, duruşu ve oynattığı futbol beğeni toplarken, "Şampiyonlar Ligi'ne çok yakıştı" yorumları yapıldı.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, AEK'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti.
  • Shakhtar Donetsk'in golleri 34. dakikada Pedrinho'nun penaltısı, 80. dakikada Brignoli'nin kendi kalesine attığı gol ve 86. dakikada Mendoza'dan geldi.
  • Shakhtar Donetsk bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde yenilmezliğini koruyarak puanını 4'e yükseltti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, AEK karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1 galip ayrıldı. Ukrayna ekibinin aldığı önemli galibiyetin ardından gözler genç teknik adama çevrildi.

SAHA KENARINDAKİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmayı takım elbisesiyle, kollarını bağlayarak takip eden Arda Turan'ın saha kenarındaki görüntüsü futbolseverlerin ilgisini çekti. Genç teknik adamın kendinden emin duruşu ve şık giyimi beğeni topladı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ÇOK YAKIŞTI"

Arda Turan'ın görüntülerine ilişkin yapılan yorumlarda, "Giyimiyle, duruşuyla, oynattığı futboluyla Şampiyonlar Ligi'ne çok yakıştı" ifadeleri öne çıktı. Shakhtar Donetsk'in ortaya koyduğu performans da genç teknik adamın beğeni toplamasında etkili oldu.

TAKIMIYLA GERİ DÖNÜŞE İMZA ATTI

AEK karşısında 28. dakikada geriye düşen Shakhtar Donetsk, 34. dakikada Pedrinho'nun penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Ukrayna ekibi, 80. dakikada Brignoli'nin kendi kalesine attığı gol ve 86. dakikada Mendoza'nın kaydettiği golle mücadeleyi 3-1 kazandı. Bu sonuçla Arda Turan'ın öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde yenilmezliğini koruyarak puanını 4'e yükseltti.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor

82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor
Şampiyonlar Ligi'nde PSG fırtınası! İlk yarıda Manchester City'nin gururuyla oynadılar

İlk yarı 3 attılar! Dünya devi rakibinin gururuyla oynuyor
Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı

Bu görüntü gerçekse ortalık fena karışacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyoğlu’nda sel dehşeti! Kadın metrelerce sürüklendi, imdadına vatandaşlar yetişti

Sel sularında metrelerce sürüklenen kadının imdadına esnaf yetişti

Fenerbahçe'de 6 farklı mağlubiyete rağmen alkışlar Oğuz Aydın'a

Gecenin tek tesellisi! Fener taraftarı sadece o yıldızını alkışladı
6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı

6-0'lık yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
Inter'e karşı 3 gol atmıştı! Nicolo Tresoldi’nin Milan taraftarı olduğu ortaya çıktı

Bu çocuk büyüdü, şimdi herkes onu konuşuyor
Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı

Aracında ölü bulunmuştu: Eşine attığı son mesajlar ortaya çıktı

Kraliyet ailesini sarsan görüntü! Prenses hareketsiz halde bulundu

Kraliyet ailesini sarsan olay! Prenses sokak ortasında böyle bulundu
Milan Skriniar: Utanç vericiydi

Takım arkadaşlarının gözünün yaşına bakmadı