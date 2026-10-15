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Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası! Annesinin takibi dikkat çekti

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Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası! Annesinin takibi dikkat çekti
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Güller ve Günahlar dizisindeki rol alan Cemre Baysel'in futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi.

Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Cemre Baysel’in, Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İkili hakkında ortaya atılan iddiayı, Topçu’nun annesinin oyuncuyu takibe alması da güçlendirdi.

AYRILIĞIN ARDINDAN YENİ İDDİA

Son olarak yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile ilişki yaşayan Baysel, ayrılık haberlerini “Bitti” diyerek doğrulamıştı. Oyuncunun adı bu kez Emirhan Topçu ile anılmaya başladı.

Emirhan Topçu

ANNESİNİN TAKİBİ DİKKAT ÇEKTİ

14 Ekim’de X’te yayılan aşk iddiasının ardından, Topçu’nun annesinin Baysel’i sosyal medyada takibe aldığı belirtildi. Ancak bu takip, ikilinin birlikte olduğuna ilişkin bir doğrulama niteliği taşımıyor.

Cemre Baysel

TARAFLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Cemre Baysel ve Emirhan Topçu, haklarında ortaya atılan ilişki iddiasına yönelik henüz bir açıklama yapmadı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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