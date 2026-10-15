Sinan Akçıl havalimanında yaşadıklarına isyan etti: Rezil olduk!

Şarkıcı Sinan Akçıl, İzmir'den İstanbul'a yaptığı uçuşun ardından havalimanında yaşadıklarına tepki gösterdi. İç hat yolcularının dış hatlar bölümüne götürüldüğünü belirten ünlü şarkıcı, "tüm dünya vatandaşlarına rezil olduğumuz bir komedi filmi yaşadık" sözleriyle dikkat çekti.

SİNAN AKÇIL HAVALİMANINDA YAŞADIKLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbul'da saatlerdir etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, hava ulaşımında da ciddi aksamalara neden oldu. Çok sayıda uçuş gecikirken, bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi. Yağışın hava trafiğini olumsuz etkilediği saatlerde İzmir'den İstanbul'a gelen şarkıcı Sinan Akçıl, havalimanında yaşadığını belirttiği sıra dışı bir olayı anlattı. Akçıl'ın iddiasına göre, uçaktan indikten sonra otobüse alınan yolcular, iç hatlar yerine dış hatların pasaport kontrolü bölümüne götürüldü.

"TÜM DÜNYA VATANDAŞLARINA REZİL OLDUK"

Yaşananlara sert tepki gösteren Sinan Akçıl, olayın kendisini ve diğer yolcuları şaşkına çevirdiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir hikaye yaşadık az önce ama bu çok ama çok tuhaftı, tüm dünya vatandaşlarına rezil olduğumuz bir komedi filmi yaşadık. İzmir'den İstanbul'a geldik, otobüse bindik ve bir anda "dış hatlar" "pasaport kontrolüne" getirildik, sonra özür dilendi, "İzmir İzmir" diye bağıran görevliler bizi toplayıp iç hatlara götürmek zorunda olduklarını, yasak bölgede olduğumuzu söylediler, uçaktaki Koreliler. Fransızlar, İspanyollar şaşkın biz şaşkın. Tebrikler bu büyük güvenlik açığı sebebiyle Olay anının foto ve videoları ektedir."

"YASAK BÖLGEDE OLDUĞUMUZU SÖYLEDİLER"

Akçıl'ın anlatımına göre, yolcular dış hatlar bölümüne götürüldükten sonra görevliler durumun farkına vardı. Görevlilerin "İzmir İzmir" diye seslenerek yolcuları topladığını belirten şarkıcı, kendilerine yasak bölgede olduklarının söylendiğini aktardı. Yaşananların yalnızca Türk yolcuları değil, uçakta bulunan Koreli, Fransız ve İspanyol yolcuları da şaşırttığını ifade etti. Akçıl, yaşananları güvenlik açığı olarak nitelendirirken, olayın neden meydana geldiğine ilişkin havalimanı yetkililerinden henüz bir açıklama aktarılmadı.

İSTANBUL'DAKİ SAĞANAK UÇUŞLARI DA VURDU

Öte yandan İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve olumsuz hava koşulları, iki havalimanındaki uçuş operasyonlarını da etkiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43 uçağın alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı. Bakanlığın verdiği bilgilere göre uçakların 16'sı Ankara Esenboğa, 10'u İzmir Adnan Menderes, 8'i İstanbul Sabiha Gökçen, 2'si Balıkesir Koca Seyit, 2'si Çanakkale ve 1'i Antalya havalimanına yönlendirildi. Yurt dışında ise 1 uçak Tahran'a, 2 uçak Burgaz'a ve 1 uçak Atina'ya gönderildi.

Kaynak: Haberler.com