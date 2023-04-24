Gülben Ergen Haberleri - Gülben Ergen Kimdir - Haberler

Gülben Ergen Haberleri
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Gülben Ergen Biyografisi
Gülben Ergen Kimdir ?
Gelincik tarlasından yardımlaşma çağrısı yapan Gülben Ergen'e tarla sahibinden tepki
Yılmaz Morgül, annesinin vefatında yanında olmayan 3 ünlü ismi hayatından çıkardı
Gülben Ergen'den dikkat çeken siyaset çıkışı: Oy için çırpınan hiçbir reklamı görmek istemiyorum
Gülben Ergen, deprem sonrası normalleşen insanlara tepki gösterdi: Paylaşımlarınızdan nefret ediyorum
Hulusi Akar'ın "20 bin Suriyeli ülkesine döndü" açıklamasına Gülben Ergen'den yorum: Kapılarımızı kapatalım
Borsayla ilgili anket yapan Gülben Ergen'e gizli reklam uyarısı: Başına dert alır
Çaldığı piyano ile konuşulan 19 yaşındaki kuryenin hedefi konservatuvar okumak
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Gülben Ergen kimdir? Gülben Ergen hayatı ve biyografisi
Gülben Ergen kimdir? 2023 İbo Show Yılbaşı Gülben Ergen kaç yaşında, nereli?
Arto Dalga, partneri Seren Serengil'in düşmanı Gülben Ergen'den özür diledi
Gülben Ergen'den "Nafaka alıyor musun?" sorusuna cevap: Çocuklarımın babasından para almıyorum
Gülben Ergen Trafikte Görüntülendi! Yanındaki Gizemli Arkadaşı Avukat Sevgilisi Mi?
Çöp evde bulunan şarkıcı Engür Kalender "Gülben beni eve kilitledi" dedi, Gülben Ergen'den yalanlama gecikmedi
Gülben Ergen'den "Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?" diyen takipçisine tek kelimelik cevap
Gülben Ergen'i tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Nihat Doğan hapis, Yeşim Salkım da para cezası aldı
Gülben Ergen'den konserinde düşünce "Ben Gülben miyim?" diyen Serdar Ortaç'a tepki
Serdar Ortaç konserinde düştü, ayağa kalkınca Gülben Ergen'e gönderme yaptı
Gülben Ergen'den "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusuna cevap
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen'den ilk açıklama: Meslek hayatımda ilk kez yaşadım
49'luk Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli sahne elbisesini görenler gözlerini alamadı
Bakirelik çıkışı olay yaratmıştı! Ünlü sanatçı Gülben Ergen'den "Eşcinsel misin?" sorusuna yanıt
Gülben Ergen'den ayaklarını yalamak isteyen takipçilerine öneri: Dondurma yalayın
Gülben Ergen'den "Göğüsleriniz silikon mu?" sorusuna cevap: Takma bir şey yok bende
Gülben Ergen çelenk göndermişti! Yeşim Salkım, yıllardır küs olduğu ünlü şarkıcı hakkında konuştu