Gülben Ergen Haberleri - Gülben Ergen Kimdir - Haberler

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Gülben Ergen Haberleri

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Gülben Ergen

Gülben Ergen Biyografisi

Doğum Yeriİstanbul / Türkiye
Doğum Tarihi25.08.1972 / 1.01.1900

Gülben Ergen Kimdir ?

Gülben Ergen (d. 25 Ağustos 1972; Erenköy, Kadıköy, İstanbul), Türk şarkıcı, eski model, sunucu ve oyuncu. Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972 yılında İstanbul'da doğdu.Erenköy Kız Lisesi'nde ortaokulu, Kadıköy Ticaret Lisesi'nde liseyi bitirdi. 1987 yılında daha henüz 16 yaşına basmışken Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Sinema Yıldızı Yarışması'nda ikinci olan Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenliğe başladı. 1988 yılında çekilen ve baş rolünü Bü
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Gelincik tarlasından yardımlaşma çağrısı yapan Gülben Ergen'e tarla sahibinden tepki

Gelincik tarlasından yardımlaşma çağrısı yapan Gülben Ergen'e tarla sahibinden tepki

Gülben Ergen - 24.04.2023
Yılmaz Morgül, annesinin vefatında yanında olmayan 3 ünlü ismi hayatından çıkardı

Yılmaz Morgül, annesinin vefatında yanında olmayan 3 ünlü ismi hayatından çıkardı

Gülben Ergen - 08.04.2023
Gülben Ergen'den dikkat çeken siyaset çıkışı: Oy için çırpınan hiçbir reklamı görmek istemiyorum

Gülben Ergen'den dikkat çeken siyaset çıkışı: Oy için çırpınan hiçbir reklamı görmek istemiyorum

Gülben Ergen - 21.03.2023
Gülben Ergen, deprem sonrası normalleşen insanlara tepki gösterdi: Paylaşımlarınızdan nefret ediyorum

Gülben Ergen, deprem sonrası normalleşen insanlara tepki gösterdi: Paylaşımlarınızdan nefret ediyorum

Gülben Ergen - 11.03.2023
Hulusi Akar'ın '20 bin Suriyeli ülkesine döndü' açıklamasına Gülben Ergen'den yorum: Kapılarımızı kapatalım

Hulusi Akar'ın "20 bin Suriyeli ülkesine döndü" açıklamasına Gülben Ergen'den yorum: Kapılarımızı kapatalım

Gülben Ergen - 22.02.2023
Borsayla ilgili anket yapan Gülben Ergen'e gizli reklam uyarısı: Başına dert alır

Borsayla ilgili anket yapan Gülben Ergen'e gizli reklam uyarısı: Başına dert alır

Gülben Ergen - 17.01.2023
Çaldığı piyano ile konuşulan 19 yaşındaki kuryenin hedefi konservatuvar okumak

Çaldığı piyano ile konuşulan 19 yaşındaki kuryenin hedefi konservatuvar okumak

Gülben Ergen - 11.01.2023
Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'e açtığı tazminat davasını kazandı

Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'e açtığı tazminat davasını kazandı

Gülben Ergen - 30.12.2022
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Gülben Ergen kimdir? Gülben Ergen hayatı ve biyografisi

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Gülben Ergen kimdir? Gülben Ergen hayatı ve biyografisi

Gülben Ergen - 29.12.2022
Gülben Ergen kimdir? 2023 İbo Show Yılbaşı Gülben Ergen kaç yaşında, nereli?

Gülben Ergen kimdir? 2023 İbo Show Yılbaşı Gülben Ergen kaç yaşında, nereli?

Gülben Ergen - 29.12.2022
Gülben Ergen, verdiği sözü tutarak annesiyle umreye gitti

Gülben Ergen, verdiği sözü tutarak annesiyle umreye gitti

Gülben Ergen - 27.12.2022
Arto Dalga, partneri Seren Serengil'in düşmanı Gülben Ergen'den özür diledi

Arto Dalga, partneri Seren Serengil'in düşmanı Gülben Ergen'den özür diledi

Gülben Ergen - 26.12.2022
Gülben Ergen nafaka alıyor mu?

Gülben Ergen nafaka alıyor mu?

Gülben Ergen - 01.12.2022
Gülben Ergen'den 'Nafaka alıyor musun?' sorusuna cevap: Çocuklarımın babasından para almıyorum

Gülben Ergen'den "Nafaka alıyor musun?" sorusuna cevap: Çocuklarımın babasından para almıyorum

Gülben Ergen - 30.11.2022
İmaj değiştiren Gülben Ergen, saçlarını kısacık kestirdi

İmaj değiştiren Gülben Ergen, saçlarını kısacık kestirdi

Gülben Ergen - 20.10.2022
Gülben Ergen Halil Ülgü olayı ne? Halil Ülgü kimdir?

Gülben Ergen Halil Ülgü olayı ne? Halil Ülgü kimdir?

Gülben Ergen - 12.10.2022
Gülben Ergen... SEZONUN SON AÇIKHAVA KONSERİ KIBRIS'TA!

Gülben Ergen... SEZONUN SON AÇIKHAVA KONSERİ KIBRIS'TA!

Gülben Ergen - 03.10.2022
Ünlü isimler, müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine sessiz kalmadı

Ünlü isimler, müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine sessiz kalmadı

Gülben Ergen - 03.10.2022
Gülben Ergen Trafikte Görüntülendi! Yanındaki Gizemli Arkadaşı Avukat Sevgilisi Mi?

Gülben Ergen Trafikte Görüntülendi! Yanındaki Gizemli Arkadaşı Avukat Sevgilisi Mi?

Gülben Ergen - 06.09.2022
Gülben Ergen... ENGÜR KALENDER'İ EVE KİLİTLEDİ Mİ, AÇIKLADI!

Gülben Ergen... ENGÜR KALENDER'İ EVE KİLİTLEDİ Mİ, AÇIKLADI!

Gülben Ergen - 24.08.2022
Çöp evde bulunan şarkıcı Engür Kalender 'Gülben beni eve kilitledi' dedi, Gülben Ergen'den yalanlama gecikmedi

Çöp evde bulunan şarkıcı Engür Kalender "Gülben beni eve kilitledi" dedi, Gülben Ergen'den yalanlama gecikmedi

Gülben Ergen - 23.08.2022
Gülben Ergen'den 'Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?' diyen takipçisine tek kelimelik cevap

Gülben Ergen'den "Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?" diyen takipçisine tek kelimelik cevap

Gülben Ergen - 07.08.2022
Gülben Ergen'den Dost Ziyareti

Gülben Ergen'den Dost Ziyareti

Gülben Ergen - 18.07.2022
49 yaşındaki Gülben Ergen, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

49 yaşındaki Gülben Ergen, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Gülben Ergen - 15.07.2022
Gülben Ergen'i tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Nihat Doğan hapis, Yeşim Salkım da para cezası aldı

Gülben Ergen'i tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Nihat Doğan hapis, Yeşim Salkım da para cezası aldı

Gülben Ergen - 15.06.2022
Gülben Ergen'den konserinde düşünce 'Ben Gülben miyim?' diyen Serdar Ortaç'a tepki

Gülben Ergen'den konserinde düşünce "Ben Gülben miyim?" diyen Serdar Ortaç'a tepki

Gülben Ergen - 14.06.2022
Serdar Ortaç konserinde düştü, ayağa kalkınca Gülben Ergen'e gönderme yaptı

Serdar Ortaç konserinde düştü, ayağa kalkınca Gülben Ergen'e gönderme yaptı

Gülben Ergen - 13.06.2022
Cinsellik Sorusuna Verdiği Cevap Olay Oldu

Cinsellik Sorusuna Verdiği Cevap Olay Oldu

Gülben Ergen - 19.05.2022
Gülben Ergen'den 'Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?' sorusuna cevap

Gülben Ergen'den "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusuna cevap

Gülben Ergen - 19.05.2022
Gülben Ergen'den Çilek Tadında Konser

Gülben Ergen'den Çilek Tadında Konser

Gülben Ergen - 18.05.2022
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen'den ilk açıklama: Meslek hayatımda ilk kez yaşadım

Sahnede fenalaşan Gülben Ergen'den ilk açıklama: Meslek hayatımda ilk kez yaşadım

Gülben Ergen - 09.05.2022
Gülben Ergen Sahnede Düştü

Gülben Ergen Sahnede Düştü

Gülben Ergen - 08.05.2022
Gülben Ergen sahnede düştü, konser sona erdi (2)

Gülben Ergen sahnede düştü, konser sona erdi (2)

Gülben Ergen - 08.05.2022
Gülben Ergen taburcu oldu

Gülben Ergen taburcu oldu

Gülben Ergen - 08.05.2022
Son dakika haber... Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber... Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı

Gülben Ergen - 08.05.2022
Gülben Ergen 20 dakika süren müdahalenin ardından tekrar sahneye çıktı

Gülben Ergen 20 dakika süren müdahalenin ardından tekrar sahneye çıktı

Gülben Ergen - 07.05.2022
GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ

GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ

Gülben Ergen - 07.05.2022
Gülben Ergen 20 dakika süren müdahalenin ardından tekrar sahneye çıktı

Gülben Ergen 20 dakika süren müdahalenin ardından tekrar sahneye çıktı

Gülben Ergen - 07.05.2022
Gülben Ergen sahnede bayıldı

Gülben Ergen sahnede bayıldı

Gülben Ergen - 07.05.2022
49'luk Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli sahne elbisesini görenler gözlerini alamadı

49'luk Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli sahne elbisesini görenler gözlerini alamadı

Gülben Ergen - 03.05.2022
GÜLBEN ERGEN NİĞDE'DE ANAOKULU AÇILIŞI YAPTI

GÜLBEN ERGEN NİĞDE'DE ANAOKULU AÇILIŞI YAPTI

Gülben Ergen - 23.04.2022
Gülben Ergen... ŞOK SORU; 'LEZBİYEN MİSİN?'

Gülben Ergen... ŞOK SORU; "LEZBİYEN MİSİN?"

Gülben Ergen - 10.04.2022
Bakirelik çıkışı olay yaratmıştı! Ünlü sanatçı Gülben Ergen'den 'Eşcinsel misin?' sorusuna yanıt

Bakirelik çıkışı olay yaratmıştı! Ünlü sanatçı Gülben Ergen'den "Eşcinsel misin?" sorusuna yanıt

Gülben Ergen - 10.04.2022
Gülben Ergen'den ayaklarını yalamak isteyen takipçilerine öneri: Dondurma yalayın

Gülben Ergen'den ayaklarını yalamak isteyen takipçilerine öneri: Dondurma yalayın

Gülben Ergen - 14.03.2022
Ünlü isimler, müzik yasağının kalkmamasına tepki gösterdi

Ünlü isimler, müzik yasağının kalkmamasına tepki gösterdi

Gülben Ergen - 03.03.2022
Gülben Ergen'den 'Göğüsleriniz silikon mu?' sorusuna cevap: Takma bir şey yok bende

Gülben Ergen'den "Göğüsleriniz silikon mu?" sorusuna cevap: Takma bir şey yok bende

Gülben Ergen - 01.03.2022
Gülben Ergen çelenk göndermişti! Yeşim Salkım, yıllardır küs olduğu ünlü şarkıcı hakkında konuştu

Gülben Ergen çelenk göndermişti! Yeşim Salkım, yıllardır küs olduğu ünlü şarkıcı hakkında konuştu

Gülben Ergen - 20.02.2022
Gülben Ergen sevgilisi kim? Gülben Ergen avukat sevgilisi kim?

Gülben Ergen sevgilisi kim? Gülben Ergen avukat sevgilisi kim?

Gülben Ergen - 17.02.2022
Şarkıcı Gülben Ergen, adını gizli tuttuğu bir avukat ile aşka yelken açtı

Şarkıcı Gülben Ergen, adını gizli tuttuğu bir avukat ile aşka yelken açtı

Gülben Ergen - 17.02.2022
Kıpkırmızı Gülben

Kıpkırmızı Gülben

Gülben Ergen - 15.02.2022
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