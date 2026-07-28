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Gülben Ergen 'Ahbaplar' soruşturmasında ifade verdi

Gülben Ergen 'Ahbaplar' soruşturmasında ifade verdi
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Sanatçı Gülben Ergen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Sanatçı Gülben Ergen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi. Adliye girişinde konuşan Ergen, "İyilikten maraz doğar. Ben de kendimi mağdur hissediyorum. Çok üzgünüm çok kırgınım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması sürüyor. Bu kapsamda gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. Yürütülen soruşturma devam ederken Gülben Ergen, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Ergen ifade öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Ben de kendimi mağdur hissediyorum. Bağış yaptığım için bütün iyi niyetli insanlar gibi. Çocukların harçlıklarından deprem zamanı, yangın zamanı biriktirip yolladıkları paralara bizim de bağışımız dahil oldu maalesef. Çok üzgün ve çok kırgınım" ifadelerini kullandı.

İfade işlemlerinin ardından Gülben Ergen adliyeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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