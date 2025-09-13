Edirne İpsala Çeltik Festivali'nde Gülben Ergen Konser Verdi
Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda Gülben Ergen sahne aldı. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Ergen'e, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman hediye takdim etti.
Festival alanında konser veren Ergen, sevilen şarkılarını seslendirdi.
İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, konser sonrasında yaptığı konuşmada, güzel bir festival geçirdiklerini söyledi.
Festival coşkusunun süreceğini belirten Kerman, Ergen ve konsere katılan izleyicilere teşekkür etti.
Kerman, Ergen'e ilçenin simgesi olan pirinç ile çikolata ve çiçek hediye etti.
Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel