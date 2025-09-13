Haberler

Edirne İpsala Çeltik Festivali'nde Gülben Ergen Konser Verdi

Edirne İpsala Çeltik Festivali'nde Gülben Ergen Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda Gülben Ergen sahne aldı. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Ergen'e, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman hediye takdim etti.

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda Gülben Ergen sahne aldı.

Festival alanında konser veren Ergen, sevilen şarkılarını seslendirdi.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, konser sonrasında yaptığı konuşmada, güzel bir festival geçirdiklerini söyledi.

Festival coşkusunun süreceğini belirten Kerman, Ergen ve konsere katılan izleyicilere teşekkür etti.

Kerman, Ergen'e ilçenin simgesi olan pirinç ile çikolata ve çiçek hediye etti.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı

Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent sahne sonrası rahatsızlandı, apar topar hastaneye kaldırıldı

Konser coşkusu hastanede bitti! Hayranları büyük panik yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.