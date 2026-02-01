Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın

Jeffrey Epstein skandalına ilişkin açıklanan yeni belgeler dünya genelinde yankı uyandırırken, tartışma Türkiye'ye de yansıdı. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in "Epstein dosyasında ismi geçen Türkleri güvenilir kaynaklardan öğrenmek istiyoruz. Dünyanın utancı #Epstein" sözleri, kamuoyunda merak ve tartışmayı yeniden alevlendirdi.

ABD'de kamuoyuna açıklanan belgeler, Epstein ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişi ve çevrelere dair ifadeler içerirken, dosyalarda yer alan isimlerin büyük bölümünün tanık beyanları, temas kayıtları ve iddialar kapsamında geçtiği belirtiliyor. Uzmanlar, bu durumun suç isnadı ya da kesin yargı anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

GÜLBEN ERGEN: GÜVENİLİR KAYNAKLARDAN ÖĞRENMEK İSTİYORUZ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gülben Ergen, Epstein dosyalarının yalnızca magazinel bir tartışma değil, küresel bir insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, "Epstein dosyasında ismi geçen Türkleri güvenilir kaynaklardan öğrenmek istiyoruz. Dünyanın utancı" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

GÜVENİLİR KAYNAKLARDA DOĞRULANMIŞ BİR TÜRK İSMİ YOK

Uluslararası saygın medya kuruluşları, resmî mahkeme kayıtları ve yargı belgeleri incelendiğinde, şu ana kadar suç isnadıyla doğrulanmış herhangi bir Türk vatandaşının Epstein dosyalarında yer aldığına dair net ve güvenilir bir bilgi bulunmuyor. Hukukçular, "isim geçmesi" ile "suçlama" arasındaki farkın özellikle vurgulanması gerektiğini belirtiyor.