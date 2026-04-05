Gülben Ergen ifadeye çağırıldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülben Ergen'i sosyal medya paylaşımları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgi yayımlamakla suçlayarak ifadeye çağırdı.
Açıklamada, Ergen'in yarın şüpheli olarak ifadesine başvurulacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Ümit Türk