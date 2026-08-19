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Gülben Ergen gençken böyleymiş! “Okulun havalı kızı”

Gülben Ergen gençken böyleymiş! “Okulun havalı kızı”
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Gülben Ergen, lise yıllarından kalma fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, gençlik karesine “Okulun havalı kızı liseli Gülben” notunu ekledi.

Son dönemde yaptırdığı yüz gençleştirme uygulaması ve Instagram'da açtığı ücretli abonelik sistemiyle gündeme gelen Gülben Ergen, bu kez geçmişten bir kareyle takipçilerinin karşısına çıktı.

53 yaşındaki şarkıcı, lise dönemine ait fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Gençlik karesini paylaşan Ergen, fotoğrafın üzerine “Okulun havalı kızı liseli Gülben” notunu düştü.

LİSELİ GÜLBEN'DEN NOSTALJİK KARE

Arşivinden çıkardığı fotoğrafla yıllar öncesine dönen Ergen, lise döneminden bir anısını takipçileriyle paylaşmış oldu. Ünlü şarkıcının gençlik karesi sosyal medya hesabında yerini aldı.

Kaynak: Haberler.com
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