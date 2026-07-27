Abonelik sistemi başlatmıştı: Gülben Ergen'in bir günlük geliri dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabında aylık 79,99 TL'lik ücretli abonelik sistemini başlatmıştı. Uygulamanın ardından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ergen, yayınladığı videoda abonelik sistemini neden hayata geçirdiğini de açıklamıştı. Gülben Ergen'in abonelik sisteminden elde ettiği gelir ise dikkat çekti.

TAKİPÇİLERE ÖZEL İÇERİKLER

Instagram’da aylık 79.99 TL’lik ücretli abonelik sistemini başlatan Gülben Ergen, tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ücretli abonelik başlatmasıyla gündeme gelen ünlü sanatçı, yaptığı açıklamada takipçilerine özel içerikler sunacağını duyurmuştu.

Tüm bu gelişmelerinin ardından eleştirilerin ve meraklı gözlerin hedefi olan şarkıcı, neden abonelik sistemine geçtiğini açıklamak zorunda kalmış ve "Abonelik sistemi niye var diyenlere toplu bir cevap olsun" diyerek, şunları söylemişti:

"İsteyen oraya geliyor, istediği soruyu soruyor, cevap alıyor. Orası az ve öz insandan oluştuğu için magazine malzeme olacak hiçbir şey çıkmıyor. Ben abonelikte sadece samimiyim ve olduğum gibiyim. Ev halimdeyim. Ne yediğim, ne içtiğim, neyi nereden aldığımı sordukları zaman kaygısız bir şekilde cevap verebiliyorum.”

MAGAZİNE MALZEME ÇIKARMAMAK İÇİN

Abonelik sistemiyle daha küçük ve özel bir takipçi kitlesine hitap edeceğini söyleyen Ergen, burada magazin gündemine konu olacak paylaşımlar yapmadığını belirtti.

Takipçilerinin kendisine diledikleri soruları yöneltebildiğini belirten şarkıcı, bu alanda daha samimi ve filtresiz içerikler ürettiğini dile getirdi. Ünlü isim kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına adını yazdırdı.

GELİRİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü şarkıcı, abonelik sistemine geçmesinin üzerinden henüz 24 saat geçmeden bin 188 aboneye ulaşarak yaklaşık 100 bin TL’lik gelir elde etmişti.

Gülben Ergen'in şu anki abone sayısı ise 2 bin 326'ya yükseldi ve ünlü ismin kazancı ise yaklaşık 186 bin liraya yükseldi.