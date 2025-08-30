Moda Magazin'de Jennifer Lopez'e eleştiri: Sahne muhteşem ama kıyafetler fazla cesur

Moda dünyasının nabzını tutan Haberler.com'un Moda Magazin programında modacı Özkan Karakuşoğlu, bu hafta sahne performansları ve kıyafetleriyle gündeme gelen ünlü isimleri değerlendirdi. Jennifer Lopez'in Türkiye konseriyle başlayan programda, Ebru Yaşar, Demet Akalın, Nükhet Duru, Gülben Ergen, Sertab Erener, Mine Koşan ve daha birçok ünlü isim hakkında dikkat çeken yorumlar yapıldı. Karakuşoğlu, bazı sanatçıların sahne şıklığını övgüyle karşılarken, bazı seçimleri ise "tasarım hatası" olarak nitelendirdi.

JENNIFER LOPEZ'İN SAHNE KOSTÜMLERİ TARTIŞMA YARATTI

Jennifer Lopez'in Türkiye konserini değerlendiren Özkan Karakuşoğlu, sahne performansının kusursuz olduğunu ancak kıyafet seçimlerinin fazla cesur olduğunu belirtti. "Bu yaşa gelmişsin, fiziğini korumuşsun ama edep ve hayal duygularını bu kadar zorlamaya gerek yoktu" ifadeleriyle dikkat çekti.

EBRU YAŞAR'IN KOMBİNİNE AĞIR ELEŞTİRİ

Ebru Yaşar'ın kıyafetini "vücut proporsiyonunu tamamen bozmuş" sözleriyle eleştiren Karakuşoğlu, "Bu elbise size hiç yakışmamış, 10 üzerinden 4 veriyorum" dedi. Kıyafetin tasarımını "merdiven altı düğün dekoruna" benzeterek izleyicilerin de dikkatini çekti.

NUKHET DURU VE DEMET AKALIN SAHNEDE ŞIKLIK YARIŞINDA

Programda Nükhet Duru'nun sahne şıklığına övgüler yağdıran Karakuşoğlu, "Bu yaşta bu enerji, bu ışıltı, ayakta alkışlıyorum" dedi. Demet Akalın için ise "Vücut yapısına uygun, estetik bir beyaz elbiseyle çok hoş bir görünüm yakalamış" değerlendirmesinde bulundu.

GÜLBEN ERGEN'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Gülben Ergen'in hem sanatına hem topluma katkılarına dikkat çeken Karakuşoğlu, "İyi ki Gülben Ergen var, iyi ki bu ülkede yaşıyor" diyerek sanatçının kıyafetini de beğendiğini belirtti ve 10 üzerinden 9 puan verdi.

SERTAB ERENER'İN KOMBİNİ ELEŞTİRİLDİ

Sertab Erener'in sahne kostümünü fazla sade ve uyumsuz bulan Karakuşoğlu, "Sizi daha toplu göstermiş, bu kıyafet size yakışmamış" diyerek 10 üzerinden 5 puan verdi.

BÜLENT ERSOY'A TAM NOT

Programın finalinde Diva Bülent Ersoy'u değerlendiren Karakuşoğlu, sanatçının sahne şıklığını "her zamanki gibi muhteşem" sözleriyle övdü. Ersoy'un kıyafetini kusursuz bulduğunu söyleyen Karakuşoğlu, 10 üzerinden 10 tam puan verdi.