Gülben Ergen sosyal medyadan servet kazanıyor! Rakam şaşırttı
Sosyal medya hesabında ücretli abonelik sistemi başlatan Gülben Ergen, abonelerine özel içerikler paylaşmaya devam ediyor. Şarkıcının belirlediği aylık ücret ve artan ilgi, elde ettiği geliri de gündeme taşıdı.
- Gülben Ergen'in ücretli abonelik sisteminde aylık abonelik ücreti 79,99 TL olarak belirlendi.
- Ergen'in abone sayısı 6 bin 662 kişiye ulaştı ve aylık abonelik geliri yaklaşık 532 bin TL olarak hesaplandı.
- Ergen, Instagram hikâyelerinin büyük bölümünü ücretli abonelerine özel paylaşacağını belirtti.
Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabındaki ücretli abonelik sistemiyle takipçileriyle daha samimi bir iletişim kurduğunu söylemişti. Ergen, abonelerine özel içerikler hazırladığını ve bu alanda daha doğal paylaşımlar yaptığını ifade etmişti.
“SADECE SAMİMİYİM VE OLDUĞUM GİBİYİM”
Ücretli abonelik sisteminin neden kullanıldığını merak edenlere daha önce açıklama yapan Ergen, abonelerine özel alanda kendisini daha rahat hissettiğini belirtmişti.
Şarkıcı, “Abonelikte sadece samimiyim ve olduğum gibiyim” diyerek ev halini, günlük yaşamını ve takipçilerinin merak ettiği detayları daha rahat paylaşabildiğini söylemişti.
Ergen ayrıca abonelerinin kendisine diledikleri soruları yöneltebildiğini ve bu alanda daha samimi, filtresiz içerikler sunduğunu dile getirmişti.
KAZANCI GÜNDEM OLDU
Instagram hikâyelerinin büyük bölümünü ücretli abonelerine özel paylaşacağını belirten Gülben Ergen, içeriklerini bu sistem üzerinden takipçileriyle buluşturmaya devam ediyor.
Ergen’in aylık abonelik ücretini 79,99 TL olarak belirlediği ve abone sayısının 6 bin 662 kişiye ulaştığı belirtildi. Bu rakam üzerinden yapılan hesaplamaya göre şarkıcının aylık abonelik geliri yaklaşık 532 bin TL seviyesinde.