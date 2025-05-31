Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir döneme damgasını vuran Dadı dizisi, yıllar geçse de hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor. Haldun Dormen, Kenan Işık, Seray Sever ve Gülben Ergen'in başrollerini paylaştığı yapım, yayınlandığı dönem büyük ilgi görmüştü. Komedi türündeki dizi, 61 bölüm ve 3 sezon boyunca izleyiciyle buluşarak Türk televizyon tarihine adını yazdırdı.

Dadı, 9 Şubat 2001 tarihinde Show TV'de ekran yolculuğuna başladı. 28 Aralık 2001 tarihine kadar burada yayınlanan dizi, 19 Ocak 2002 Cumartesi gününden itibaren Star TV'ye geçti. Final bölümü olan 61. bölüm ise 28 Ekim 2002 Pazartesi günü yayınlandı.

Geniş oyuncu kadrosu ve sıcak hikâyesiyle izleyicinin gönlünde taht kuran dizinin unutulmaz karakterlerinden biri de Gülben Ergen'in canlandırdığı Melek'in annesi "Mualla" oldu. Bu karaktere hayat veren deneyimli oyuncu İlkay Saran, renkli kıyafetleri ve dobra tavırlarıyla dizinin en sevilen simalarından biriydi.

Aradan geçen uzun yılların ardından Gülben Ergen, eski rol arkadaşı İlkay Saran'ı ziyaret etti. Bu anlamlı buluşmanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ergen, takipçilerine nostalji dolu anlar yaşattı. Paylaşımlar, dizinin hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Dadı dizisinin ekrana veda etmesinin üzerinden yıllar geçse de, hem oyuncuları hem de karakterleri hâlâ konuşulmaya devam ediyor.