Gülben Ergen'in ifadesi ortaya çıktı: Bağış yaptım, mağdurum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Ahbap Derneği'ne kişisel hesabından para göndererek bağış yaptığını, Haluk Levent’le yakınlığının bulunmadığını, bağışlarının nasıl kullanıldığını sorgulamadığını, denetim ve araştırma yapmadığını söyledi. Gazze yardım konserinden ücret almadıklarını belirten Ergen, konser gelirlerinin akıbetini de bilmediğini açıkladı. “Vicdanen rahatsız ve mağdurum” diyen Ergen, şikâyet hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

35 DAKİKA SAVCILIKTA İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/284884 numaralı soruşturma kapsamında şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen’in ifadesine başvuruldu.

Ergen’in 28 Temmuz 2026 günü saat 10.25’te başlayan ifadesi saat 11.00’de tamamlandı. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’la ilişkileri, deprem dönemindeki yardım faaliyetleri, Ahbap Derneğine yaptığı bağışlar ve katıldığı yardım konserleri soruldu.

Ergen, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’la 6 Şubat depremlerinden önce herhangi bir tanışıklığının bulunmadığını söyledi.

AHBAP’A KİŞİSEL HESABINDAN BAĞIŞ YAPMIŞ

Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin kurucusu ve başkanı olduğunu belirten Ergen, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde 17 okul inşa ettiklerini anlattı.

Deprem döneminde AFAD ve Kızılay’ın yanı sıra Ahbap Derneği'ne de kendi kişisel hesabından farklı miktarlarda yardım gönderdiğini belirten Ergen, sosyal medya paylaşımlarında bütün kurum ve kuruluşları etiketlediğini söyledi.

Ergen, Ahbap Derneğine özel bir yönlendirme yapmadığını savunarak yardım kampanyalarına genel olarak destek verdiğini söyledi.

"HALUK LEVENT’LE YAKINLIĞIM YOK"

Gülben Ergen, kişisel hesabından gönderdiği bağışların ardından Ahbap Derneği'ne herhangi bir soru yöneltmediğini belirterek, “Kişisel olarak herhangi bir sorguda bulunmadım. Bu hususta denetim de yapmadım. Herhangi bir araştırmam da olmadı" dedi.

Ergen, Haluk Levent’le yalnızca deprem döneminde düzenlenen ücretsiz bir konser vesilesiyle görüştüğünü, bunun dışında herhangi bir görüşme veya samimiyetinin bulunmadığını ifade etti. Oğuzhan Uğur’la da depremden sonra kadına şiddet ve çocuk istismarı konulu bir programa katılması nedeniyle görüştüğünü belirten Ergen, Uğur’la başka bir ilişkisinin olmadığını kaydetti.

Ahbap Derneğinde toplanan yardımların nasıl kullanıldığına ilişkin soruşturmadan önce bilgi sahibi olmadığını söyleyen Ergen, Haluk Levent’in yardımları amacı dışında kullanabileceğini bilmediğini ifade etti.

Ergen, böyle bir bilgisi olsaydı sorumlular hakkında gerekli başvuru ve uyarıları yapacağını da belirtti.

"GAZZE KONSERİNDEN ÜCRET ALMADIM"

Gülben Ergen, Haluk Levent’le birlikte yer aldığı Gazze yardım konserinden herhangi bir ücret almadığını söyledi. Konserden elde edilen gelirlerin Gazze’ye yardım amacıyla gönderilmesinin planlandığını belirten Ergen, toplanan paraların daha sonra nereye ve nasıl aktarıldığı konusunda bilgi sahibi olmadığını açıkladı.

“VİCDANEN RAHATSIZ VE MAĞDURUM”

Ergen, deprem döneminde yapılan canlı yayınlardaki bağış kampanyalarına telefonla veya yayına katılarak destek vermediğini söyledi. Bu nedenle özür dilemesini gerektirecek bir durum bulunmadığını savunan Ergen, Ahbap Derneğine kendi hesabından gönderdiği yardımlar nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

Toplanan yardımların amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddiaların kendisini rahatsız ettiğini ifade eden Ergen: “Kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum.” dedi. Ergen ayrıca Ahbap Derneğine gönderdiği bağışlar nedeniyle şikâyet hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.