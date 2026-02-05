Haberler

Gülben Ergen annesiyle küs mü, neden küstü? Gülben Ergen'in annesiyle arası nasıl?
Güncelleme:
Gülben Ergen'in annesiyle ilgili ortaya atılan iddialar, magazin gündeminde dikkat çekti. "Küsler mi?" sorusu yeniden gündeme gelirken, ünlü sanatçının annesiyle olan ilişkisine dair gerçekler merak konusu oldu. Peki, Gülben Ergen annesiyle küs mü, neden küstü? Gülben Ergen'in annesiyle arası nasıl?

Gülben Ergen'in annesiyle arasının açık olduğu yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan söylentiler, ünlü sanatçının ailesiyle ilişkisine dair merakı artırdı. Anne-kız arasında gerçekten bir küslük mü var? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜLBEN ERGEN ANNESİYLE KÜS MÜ?

Hayır, Gülben Ergen annesiyle küs değildir. Aralarında bir kırgınlık ya da kopukluk bulunmamaktadır. Aksine, Gülben Ergen annesini huzurevinde kaldığı süre boyunca sık sık ziyaret etmektedir.

GÜLBEN ERGEN ANNESİYLE NEDEN KÜSTÜ?

Bu yönde doğrulanmış bir bilgi yoktur. Gülben Ergen, annesinin huzurevine yerleşme isteğine başlangıçta karşı çıkmış olsa da bu durum bir küslük ya da ilişki kopukluğu olarak yansımamıştır. Annesinin kararına zamanla saygı göstermiştir.

GÜLBEN ERGEN'İN ANNESİ HUZUREVİNDE Mİ KALIYOR?

Evet. Gülben Ergen'in annesi Gülser Bayar, kendi isteğiyle İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Darüşşafaka Rezidans'ta kalmaktadır. Lüks bir yaşam alanı sunan bu tesise yerleşmek için yaklaşık 750 bin liralık bağış yaptığı belirtilmiştir.

GÜLBEN ERGEN'İN ANNESİ KİMDİR?

Gülben Ergen'in annesinin adı Gülser Bayar'dır. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürmektedir. Huzurevinde yaşıtlarıyla birlikte vakit geçirdiği ve burada mutlu olduğu ifade edilmektedir.

GÜLBEN ERGEN KİMDİR?

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucudur.

Kariyerine oyunculukla başlamış, daha sonra müzik alanında büyük başarılar elde etmiştir. "Dadı" dizisindeki Melek karakteriyle geniş kitlelerce tanınmış; müzik kariyerinde milyonlarca albüm satışı ve birçok ödüle imza atmıştır. Aynı zamanda Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin kurucusudur.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
