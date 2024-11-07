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Gülben Ergen duruşmaya katıldı mı? Narin Güran davasında son durum nedir?

Gülben Ergen duruşmaya katıldı mı? Narin Güran davasında son durum nedir?
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Ünlü sanatçı Gülben Ergen'in katılıp katılmadığı merak konusu olan Narin Güran davasının son durumu hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Duruşmanın detayları merak ediliyor. Peki, Gülben Ergen duruşmaya katıldı mı? Narin Güran davasında son durum nedir? İşte detaylar!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili olarak açılan davada, tutuklu yargılanan 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Bu acı olayın ardından başlatılan adli süreç kapsamında, sanıkların yargılanacağı dava bugün görülmeye başlanacak ve kamuoyunun ilgisini yoğun bir şekilde üzerine çekmiyor. Narin Güran cinayeti davası, hem olayın vahameti hem de adaletin sağlanması beklentisi nedeniyle Türkiye'de yakından takip ediliyor. Peki, Gülben Ergen duruşmaya katıldı mı? Narin Güran davasında son durum nedir?

GÜLBEN ERGEN DURUŞMAYA KATILDI MI?

Gülben Ergen bugün görülen Narin Güran cinayeti duruşmasına katıldı. Ergen, dün akşam sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'Narin'i koruyamadık. Hakkının aranmasında tek yürek bir olacağız' dedi.

Gülben Ergen duruşmaya katıldı mı? Narin Güran davasında son durum nedir?

NE OLMUŞTU?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12'si tutuklanmıştı.

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