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Gülben Ergen'den gençlik dokunuşu! Yüzündeki değişim şaşırttı

Gülben Ergen'den gençlik dokunuşu! Yüzündeki değişim şaşırttı
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yaptırdığı ameliyatsız gençleştirme işleminin ardından son halini gösterdi. Aynaya baktığı ilk anları da kameraya yansıyan Ergen'in yeni görünümü dikkat çekti.

Gülben Ergen, bu kez yaptırdığı estetik dokunuşla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, yüzüne uygulanan “tüm yüz gençleştirme” (YouLift) işleminin ardından yeni görünümünü değerlendirdi.

Ameliyatsız olarak gerçekleştirilen uygulamanın ardından ilk kez aynaya bakan Ergen'in tepkisi de kameralara yansıdı. Yüzündeki değişimi yakından inceleyen şarkıcının, ortaya çıkan sonuçtan memnun olduğu görüldü.

Ergen, işlem öncesinde yüz hatlarında daha belirgin bir görünüm istediğini ancak doğal ifadesinin değişmesini istemediğini dile getirdi. Uygulamanın ardından aynadaki görüntüsünü inceleyen ünlü şarkıcı, yeni görünümünü beğendi.

Yıllardır ekran ve sahnelerde yer alan Ergen, özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla da sık sık adından söz ettiriyor. Bu kez ise ameliyatsız gençleştirme uygulaması sonrası ortaya çıkan görünümüyle dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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