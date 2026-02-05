Gülben Ergen'in annesi huzurevinde mi kalıyor, neden? Gülben Ergen'in annesi kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gülben Ergen'in annesiyle ilgili ortaya atılan iddialar magazin gündeminde dikkat çekti. Ünlü sanatçının ailesine dair bu tercih, "kendi isteği mi, zorunluluk mu?" sorularını beraberinde getirirken; annesinin kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve neden böyle bir karar aldığı da merak konusu oldu. Gülben Ergen cephesinden yansıyan detaylar ve konuya ilişkin tüm bilgiler haberin devamında yer alıyor.

GÜLBEN ERGEN'İN ANNESİ HUZUREVİNDE Mİ KALIYOR?

Evet. Gülben Ergen'in annesi Gülser Bayar, kendi isteğiyle İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Darüşşafaka Rezidans adlı huzurevinde yaşamını sürdürüyor. Lüks koşullara sahip olan bu tesise yerleştiği bilgisi kamuoyuna yansımış durumda.

GÜLBEN ERGEN'İN ANNESİ NEDEN HUZUREVİNDE KALIYOR?

Gülser Bayar'ın huzurevinde kalma kararı tamamen kendi isteğiyle alınmış. Yaklaşık iki yıl önce bu isteğini kızına ileten Bayar'ın kararından vazgeçmediği, sosyal yaşam imkânları ve yaşıtlarıyla bir arada olmayı tercih ettiği belirtiliyor. Gülben Ergen'in başlangıçta bu duruma karşı çıktığı ancak annesinin ısrarı üzerine karara saygı duyduğu ifade ediliyor.

GÜLBEN ERGEN'İN ANNESİ KİMDİR?

Gülben Ergen'in annesinin adı Gülser Bayar'dır. Medyada çok sık yer almayan Bayar'ın, huzurevinde sakin ve sosyal bir yaşam sürdürdüğü, zaman zaman torunlarını görmek için tesisten ayrıldığı konuşuluyor.

GÜLBEN ERGEN'İN ANNESİ KAÇ YAŞINDA?

Gülser Bayar'ın doğum yılı ve yaşıyla ilgili kamuoyuna açık net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak ileri yaşta olduğu ve bu nedenle huzurevi tercihini bilinçli bir şekilde yaptığı ifade ediliyor.

GÜLBEN ERGEN KİMDİR?

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucudur. Kariyerine oyunculukla başlayan Ergen, müzik alanında da büyük başarılar elde etmiş; "Sade ve Sadece", "Uç", "Kalbimi Koydum" gibi albümlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

Aynı zamanda Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin kurucusudur ve sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınmaktadır.