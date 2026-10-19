Seray Sever, Gülben Ergen’le yaşadığı set anısını yıllar sonra anlattı: Kalk kalk, orası benim yerim

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Seray Sever, Gülben Ergen’le birlikte rol aldığı “Dadı” dizisinin setinde yaşadığı bir olayı yıllar sonra paylaştı. Ergen’in kendisine “Kalk kalk, orası benim yerim” dediğini anlatan Sever, o an verdiği tepkiyi de aktardı.

“KALK, ORASI BENİM YERİM” DEDİ

Dadı dizisinde benzer bir olay yaşadıklarını söyleyen Seray Sever, Gülben Ergen’in kendisine “Kalk kalk, orası benim yerim” dediğini belirtti. Sever, bu sözler karşısında “Ne diyorsun ya?” diye tepki verdiğini anlattı.

“KÖTÜ NİYETLE YAPMADI”

Gülben Ergen’in davranışını kötü niyetli bulmadığını ifade eden Sever, o dönem şarkıcının assolist tavrını sürdürdüğünü düşündüğünü söyledi. Sever, “Bence kötü niyetle yapmadı ama assolist tavrı, sitcom oyunculuğuna daha girememiş” sözleriyle anısını tamamladı.